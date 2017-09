Secret Story 11 - Dur dur pour Benoît et Kamila de passer du bon temps

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Ils ne se connaissaient pas à leur entrée dans le Campus des Secrets mais bon gré mal gré, ils ont dû faire en sortent qu’au fil des jours, tous les Habitant pensent que Kamila et Benoît filaient le grand amour. Oui mais voilà, dans les faits, les choses ne sont pas aussi simple. Aussitôt entrés dans le vif du sujet, Benoît a eu du mal à se concentrer sur ses objectifs : faire comme s’il ne connaissait pas Charlène, sa petite amie officielle, et tomber peu à peu sous le charme de Kamila avec l’aide complice de Noré et Charlène justement. Non, benoît lui, préférait flirter avec Barbara.

Mais puisqu’il faut bien jouer le jeu, Benoît s’est finalement laisser happer par sa mission. Bien que spacieuse la Maison des Secrets se fait vite petite lorsque le temps n’est pas au beau fixe à l’extérieur et que tous les Habitants s’y trouvent. Si bien que les deux jeunes gens peinent à trouver des endroits où s’isoler pour faire mine de faire gentiment connaissance avant de tomber dans les bras l’un de l’autre.

Montés à l’étage qui leur semblait plus calme, les deux jeunes gens sont finalement tombés sur Makao en plein rangement. Et celui-ci n’a pas l’intention de disparaître malgré les allusions de Kamila « il voulait qu’on s’isole en amoureux ». Une phrase clef qui a l’avantage de poser les premières briques de la mission. Mais alors que l’ancien garde du corps du président ne se presse pas pour sortir, un autre garçon fait son apparition, ce qui a tendance à énerver Benoît et à faire rire jaune Kamila. D’ailleurs, cette dernière n’hésite pas à surloyer en précisant « je rigole trop avec toi ». Et d’ajouter : « après Jordan c’est toi qui me fait le plus rire ici ». Des qualités qu’elle trouve très intéressante et qu’elle montre apprécier chez un homme. Qui sait, la mission en jeu ne sera peut être pas si difficile à jouer que cela.