Secret Story 11 : dure nouvelle pour Julie

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La semaine dernière, Julie voyait son aventure dans Secret Story tourner au drame puisque Charles était éliminé de l’émission. Un vrai coup dur pour elle qui avait noué des liens très forts avec le jeune homme. Non seulement il était celui dont elle se sentait la plus proche au fil des jours, mais en plus, on sentait bien qu’une idylle était sur le point de naître entre les deux jeunes gens.

Oui mais voilà, comme le dit l’adage, loin des yeux, loin du coeur. Aux portes de l’élimination, Charles avait promis à sa belle de l’attendre. Une semaine plus tard pourtant, il a fait parvenir une vidéo à la Voix, indiquant qu’il ne souhaitait pas poursuivre d’histoire d’amour passionnée avec Julie. Pour autant, il ne compte pas lui tourner les talons et la soutient le plus possible dans cette aventure. Une mauvaise nouvelle que la principale intéressée a appris devant la France entière par l’intermédiaire de Barbara. En effet, lors de la Soirée des Sacrifices initiée jeudi soir par la Voix, la jolie blonde a accepté de mettre son secret en danger afin que la fameuse vidéo soit dévoilée. Mais malicieuse, la Voix a montré le film à tous les Habitants hormis Julie et chargé Barbara de lui révéler la mauvaise nouvelle. Aussi, celle qui pensait agir pour le bien de son amie s’est au contraire vue transformée en oiseau de mauvaise augure.