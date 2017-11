Secret Story 11 – Les Eagles critiquent, Barbara écoute…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Bien dissimulée dans la Tour de Contrôle, Barbara ne rate rien de ce qui se dit sur elle dans la Maison des Secrets. Et surtout quand les Eagles la critiquent…

Lors du prime de ce jeudi 16 novembre, la Voix a réservé aux Habitants une nouvelle supercherie complètement inédite dans Secret Story. Alors qu'elle a été éliminée à l'issue du prime, Shirley a pourtant réintégré le Campus des Secrets, faisant croire à ses camarades que c'est elle qui a été sauvée par le public. Quant à Barbara, qui est la véritable candidate sauvée par le public, elle a intégré la Tour de Contrôle. Bien cachée dans cette pièce secrète, Barbara peut écouter à loisir ce que les Habitants disent d'elle, maintenant qu'ils pensent qu'elle a quitté la Maison des Secrets. Et au réveil, elle assiste à une conversation des plus intéressantes.



Sur la terrasse, Charlène, Benoît, Kamila et Noré prennent leur petit-déjeuner tranquillement tandis que Sarah les interroge sur ce qu'ils pensent de leur camarade malheureuse. Charlène et Benoît avouent que la jeune femme les a beaucoup déçus. Il faut dire que le couple a du mal à digérer le clash qui les a opposés à la la jolie blonde. Kamila, de son côté, reconnaît avoir eu beaucoup de différends avec Barbara mais elle trouve qu'elle a quand même bon coeur. Noré avoue que lui se moquait bien de savoir si c'est Barbara ou Shirley qui revenait dans la Maison.



Mais celui qui semble avoir le plus de ressentiment à l'égard de Barbara, c'est Benoît. Il avoue que sa camarade l'énerve de plus en plus depuis qu'elle prend systématiquement le parti de Laura. D'autant qu'il se souvient que les deux jeunes femmes n'ont pas toujours été aussi proches…