Secret Story 11 : élections de Miss Secret : Barbara se dévoile topless, Kamila remporte le titre

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cette année encore, les filles sont prêtes à tout pour remporter le titre de Miss Secret ! Et quand Barbara veut quelque chose, elle ne fait pas les choses à moitié. Pour motiver les garçons à voter pour elle, la belle a dévoilé tous ses atouts.

Être élue Miss Secret c'est un immense honneur pour les filles qui participent à Secret Story et chacune d'entre elles est capable de tout pour mériter ce titre. Les habitantes de la Maison des Secrets ont donc fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de donner envie aux garçons de voter pour elles. Résultat ? Un défilé sexy à souhait et des tenues affriolantes, comme toujours. Enfin pas vraiment, car une candidate a tenu a marquer ce concours d'une façon bien à elle en se dévoilant topless devant les jurys. Après avoir fait tomber le haut une première fois devant Alain, Barbara a fait sensation auprès des représentants masculins de la Maison.

Un geste ambitieux qui n'a pas suffi

Malheureusement pour la belle, ses atouts n'ont pas suffi à convaincre Noré, Bryan et les autres, puisque Barbara n'a pas été élue Miss Secret. Les Habitants lui ont préféré la jolie Kamila, suivie de Charlène et Laura qui ont quant à elles décroché le titre de première et seconde dauphine.