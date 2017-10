Secret Story 11 : les élucubrations les plus dingues des candidats sur les secrets

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les apprentis enquêteurs de la Maison des Secrets prennent leur rôle très à cœur et tentent de découvrir le plus de secrets possible. Bien entendu, ils font quelque fois fausse route et croient avoir mis le doigt sur quelque chose, alors qu'ils se trompent totalement. Voici un petit florilège des élucubrations les plus folles de nos candidats

1) Makao, champion de moto

Avec son allure athlétique et sa grande taille, les Habitants ont vite vu en Makao un sportif aguerri... et Laura est même allée jusqu'à l'imaginer en champion de moto ! Une drôle d'intuition qui s'est bien évidemment révélée fausse puisque le secret de Makao était " J'ai été le garde du corps du Président de la République".

2 ) Laura et Alain deux inséparables ex

Kamila était pourtant sûre de son coup ! Après avoir surpris une conversation entre Laura et Alain, elle et sa bande sont persuadés qu'Alain et Laura étaient en couple et qu'ils sont depuis devenus les meilleurs amis du monde. En réalité, il s'agit simplement d'une piège tendu par les deux acolytes afin de réussir la mission confiée par la Voix.

3) Charlène et Jordan, frères et soeurs

Les Habitants de la Maison des secrets ont l'œil. Ils ont remarqué que Charlène et Jordan étaient tous deux blonds, avec les yeux bleus et trouvent qu'ils se ressemblent étrangement. Ni une ni deux, ils imaginent que les deux Habitants pourraient être frère et sœur....

4) Benoît, gay

Sur la piste du secret des couples, Barbara et Laura ont bien remqraué que Benoît avait un rôle à jouer... mais lequel ? Après quelques minutes à se triturer les méninges, elles ont une illumination. Et si Benoît était gay ? Cela expliquerait bien des choses... Une séquence à voir ci-dessus.