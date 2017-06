Secret Story 11 : Emilie Fiorelli, ses vacances idylliques sur un yacht

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La gagnante de la saison 9 de Secret Story profite déjà pleinement de son été. En vacances en Grèce, Emilie Fiorelli s'éclate à bord d'un yacht de luxe en compagnie de son frère et de son chéri.

Après avoir dévoilé quelques clichés de sa villa de rêve en Grèce sur les réseaux sociaux, Emilie Fiorelli, la grande gagnante de la saison 9 de Secret Story, continue de faire rêver les internautes sur la Toile. Au programme de son séjour sur la Côte d'Azur : farniente, piscine mais aussi balade en bateau. Et c'est en maillot de bain une pièce vert foncé, les cheveux au vent et des lunettes de soleil, que la compagne du footballeur M'Baye Niang s'est affichée sur la Toile. Toujours aussi sensuelle, Emilie profite de ses vacances et offre à ses fans quelques clichés de son aventure sur un yacht.

Ainsi sur son compte Instagram, la jolie blonde plus amoureuse que jamais de son footballeur, a posté un carrousel de photo où on découvre M'Baye Niang se prélasser sur l'avant du bateau qui vogue sur la mer Méditerranée. Son frère jumeau Loïc, avec qui elle a partagé l'aventure dans la Maison des Secrets en 2015, était aussi de la partie. Tous les trois semblent avoir passé un excellent moment sous le soleil de Saint-Tropez, et affichent un sourire radieux. Les photos ont cartonné puisqu'elles ont récolté quelques 15 000 "j'aime" chacune. Un carton plein pour Emilie.











Yacht Life ⚓️ Une publication partagée par 👩🏼Emy Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 13 Juin 2017 à 4h08 PDT

Emilie, grande gagnante de la saison 9 de Secret Story