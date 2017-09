Secret Story 11 : Emilie Nef Naf : "Maintenant mon travail consiste à recruter des personnes comme moi !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous, Emilie Nef naf avait illuminé la saison 3 de Secret Story avec son naturel. Elle était entrée dans l'aventure avec sa "meilleure ennemie" Vanessa et était repartie avec le titre de grande gagnante sous le bras, ainsi qu'avec une cagnotte de 186 000 euros. Invitée sur le plateau du Debrief, la jolie jeune femme s'est confiée à Leila Ben Khalifa, Christophe Beaugrand et Julien Geloën sur le travail qu'elle exerce en ce moment et n'a pas hésité à dire tout ce qu'elle pense des Habitants de la Maison des Secrets !

Emilie Nef Naf n'apparaît plus aussi souvent qu'avant à l'écran, mais c'est pour la bonne cause ! Elle officie désormais dans l'ombre... En effet, l'ex candidate s'est reconvertie mais reste dans l'univers de la télévision puisqu'elle est maintenant chargée de recruter les futures stars de la télé réalité pour le compte de la société de production Endemol.

Interrogée par Christophe Beaugrand, la belle a aussi donné son avis sur Julie, qu'elle n'arrive pas à cerner : "Ou elle est trop naturelle ou elle joue et s'invente des trucs" a-t-elle lâché sur le plateau. Une chose est sûre : Emilie se souvient bien des moments où, comme Julie, elle était seule contre tous, et elle n'en garde pas un très bon souvenir.

En bonus : retour sur le parcours de la grande gagnante :