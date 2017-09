EXCLU : Secret Story 11 : Emilie Nef Naf : "Tanya sort du lot !"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après avoir remporté Secret Story 3 et, par la même occasion, les 186 000 euros de gain, la Lilloise n’a pas chômé. Deux instituts de beauté et trois enfants plus tard, Emilie est de retour ! L’occasion pour MYTF1 de la questionner sur la nouvelle saison de l’émission !

Que pensez-vous de cette nouvelle saison ?

"Jusqu’à présent, je trouve cette nouvelle saison très sympa. Les candidats sont frais et joueurs, c’est super ! Et les secrets sont bien trouvés et originaux."

Quel candidat en particulier sort du lot ?

"Tanya sort définitivement du lot. Je trouve sa présence à la fois dérangeante et intrigante. Je suis surprise par rapport à son âge, je me dis qu’elle doit être fatiguée."

Que pensez-vous de sa mission avec Alain ?

"C’est une bonne idée, ça change. Mais Alain a l’air plus intéressé par Barbara. A sa place, je ferai capoter la mission. Quand j’ai pas envie, j’ai pas envie. Les sentiments sont plus importants que le jeu."

Pensez-vous que venir en couple dans l’émission est une bonne idée ?

"Tout dépend de la solidité du couple. Ça peut être bien ou catastrophique. Les sentiments sont décuplés dans le jeu, on peut s’attacher très vite aux gens."

Quel est votre meilleur souvenir de l’aventure ?

"Mon meilleur souvenir, c’est l’aventure entière, le jeu lui-même. Lorsque j’y étais, j’ai l’impression qu’il y avait plus de valeurs qu’aujourd’hui, c’était une aventure humaine."

Et le pire ?

"Mon pire souvenir est le fait de rester enfermer aussi longtemps et de perdre quelqu’un chaque semaine."

Avez-vous revu Vanessa, votre "pire ennemie" ?

"Oui et on s’entend super bien aujourd’hui. Je me dis que c’est à ça qu’on reconnait les vrais amis, quand on ne les voit pas souvent mais que la relation reste la même. On va peut-être travailler ensemble sur un projet de minceur."

Qu’est-ce que Secret Story vous a apportée ?

"Secret Story a changé ma vie. Je n’aurais jamais trouvé le père de mes enfants, ni eu autant d’opportunités. Je serai peut-être toujours coiffeuse dans le nord si je n’avais pas participé."

Que faites-vous aujourd’hui ?

"Aujourd’hui, j’ai lancé un compte Instagram pour donner des conseils aux jeunes mamans, Le Secret By Emilie Nef Naf. Je partage des recettes, des exercices sportifs, j’essaye de les guider au quotidien."

La télé-réalité, c’est fini pour vous ?

"Cette année, je peux me permettre de refaire de la télé-réalité mais ce ne sera pas n’importe quelle émission."





Regardez le recap de l'aventure d'Emilie Nef Naf :