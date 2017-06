Secret Story 11 : Quand Émilie Nef Naf court au ralenti sur la plage

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Émilie Nef Naf est une femme et une maman comblée. Sur les réseaux sociaux, la gagnante de la saison 3 de Secret Story qui possède plus de 450 000 abonnés, n'hésite pas à dévoiler régulièrement des photos de ses enfants Maëlla et Menzo, qui sont pour elle "sa raison de vivre". Dernièrement, c'est une magnifique déclaration d'amour que la jeune femme postait sur la Toile. Mais aujourd'hui, l'ancienne candidate de télé-réalité revient sur Instagram avec un post totalement différent. Une vidéo au ralenti qui va sûrement vous donner chaud.

En quelques heures, Emilie Nef Naf a littéralement enflammé la Toile avec son dernier partage. Ainsi, on découvre l'ancienne habitante de la Maison des Secrets tout sourire en bikini noir très sexy et lunettes de soleil, entrain de courir sur la célèbre plage de Cacùn au Mexique. Mais pour intensifier ce moment et le rendre encore plus glamour, un effet ralenti a été ajouté. " Magnifique ! J'aimerais avoir ton corps, surtout après avoir eu deux enfants", " Wow, tu es juste incroyablement sexy comme ça" ou encore " Je t'admire Emilie, tu t'assumes comme tu es, ça te rend rayonnante" a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires. La jeune femme a fait un carton plein avec cette vidéo qui a déjà été visionnée près de 100 000 fois.











Be positive 🌊🌈💙 #iloveit 📸 @kevin.menez 😜 Une publication partagée par Emilie nefnaf🌸 (@emilienefnaf) le 5 Juin 2017 à 16h09 PDT

Retour sur le parcours d'Émilie Nef Naf, gagnante de la saison 3 de Secret Story