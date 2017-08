Secret Story 11 : Émilie Nef Naf déclare son amour à ses deux enfants

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Émilie Nef Naf est une maman comblée et heureuse, et le prouve une toute nouvelle fois sur les réseaux sociaux. Très proche de ses deux enfants, elle leur déclare tout son amour sur la Toile, c'est adorable

Émilie Nef Naf est une candidate de télé-réalité qui a marqué les esprits par sa personnalité attachante. Souvenez-vous, en 2009, le public découvrait pour la première fois cette jeune femme amusante et émouvante, qui avait réussi à séduire le public, et avait remporté la troisième saison de Secret Story. L'occasion pour MyTF1 de revenir sur son incroyable parcours, grâce à la vidéo dévoilée ci-dessus. Plusieurs années après son passage dans le programme phare de TF1, Émilie continue de faire parler d'elle et possède encore de nombreux fans. Suivie par plus de 472 000 abonnés sur les réseaux sociaux à ce jour, l'ancienne compagne de Jérémy Menez continue de susciter de l'intérêt lorsqu'elle poste une nouvelle photo, et pour preuve.

Maman de deux adorables bambins, Menzo et Maëlla, Émilie Nef Naf, tout juste séparée du joueur de football, dévoile très régulièrement des photos de sa petite famille. La dernière en date a d'ailleurs provoqué beaucoup d'émotion auprès de sa communauté. En effet, l'ancienne candidate de télé-réalité a posté un cliché de ses deux enfants, où elle leur déclare tout son amour. "Mes enfants, c'est ma plus grande fierté" a-t-elle ajouté en légende avec les hashtags "fière d'être maman", "mes bébés" ou encore "love". Une belle attention qui n'a pas échappé aux internautes, nombreux à lui avoir fait des compliments sur ses enfants. "Ils sont adorables tous les deux" a-t-on pu lire parmi les centaines de commentaires. La jeune femme, qui débute une toute nouvelle vie professionnelle, est heureuse et comblée.