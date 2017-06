Secret Story 11 : Emilie Nef Naf donne ses astuces pour un corps de rêve !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'été approche à grand pas ! Alors pour préparer son corps de la meilleure des façons à la plage, Emilie Nef Naf affiche ses séances de sport quotidiennes pour vous donner envie. Il faut dire qu'en deux ans, la jeune femme s'est transformée physiquement. Deux grossesses et des heures passées à la salle plus tard et vous obtenez une nouvelle Emilie. Sur son compte Instagram, la gagnante de Secret Story 3 poste assez régulièrement des clichés de ses séances de sport qu'elle aborde avec le sourire. "Pas d'excuses... #workout", a-t-elle d'ailleurs écrit il y a deux jours sur le réseau social. En vacances à Cancun avec Maëlla et Menzo, la jolie Liégoise profite d'un break reposant, mais n'oublie pas de faire travailler ses muscles.

Emilie Nef Naf révèle ses astuces pour un corps de rêve

A la suite de sa seconde grossesse, la maman de Maëlla et Menzo s'est mise en tête de perdre ses kilos en trop. Aussi a-t-elle repris le sport de façon régulière et rééquilibré son alimentation pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, l'ancienne gagnante de Secret Story a perdu 30 kilos et affiche une silhouette athlétique. C'est la raison pour laquelle elle a dévoilé en début d'année ses méthodes pour avoir le corps qu'elle possède désormais. La première ? Bien choisir la personne avec laquelle vous partagez vos séances de sport : "Il vous faut choisir LE partenaire. Celui qui ne vous plantera pas à la dernière minute, celui qui vous encouragera quand vous aurez une baisse de moral, avec lequel vous partagerez vos objectifs. C'est le meilleur moyen pour perdre du poids", a-t-elle indiqué.

"Quand vous irez faire du shopping, privilégiez plutôt la taille que vous désirez atteindre que celle que vous faites actuellement. Le jeans de nos rêves ne restera pas au placard bien longtemps", explique-t-elle ensuite. "Afin de ne jamais perdre de vue notre objectif, vous allez placarder les murs de photos encourageantes : vous, canon dans votre bikini l'été dernier, ou le corps de cette star à tomber...", préconise-t-elle à l'étape 3. "Quand vous verrez cette photo, votre cerveau va recevoir la stimulation, celle d'agir, de faire des choix en ce sens ! Par la même occasion quand vous verrez votre chéri s'attarder un peu trop longtemps devant la porte du frigo, cela ne fera que conforter votre décision !", ironise-t-elle.

Et de conclure par une réflexion, "n'oubliez jamais que vous obtiendrez le corps que VOUS avez choisi, que vous perdrez du poids car VOUS l'avez décidé, et que vous vous sentirez bien car VOUS êtes responsable, de votre santé, de votre apparence, vous êtes VOUS".