Secret Story 11 : Emilie Nef Naf toujours amoureuse de son ex ?

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La grande gagnante de la saison 3 de Secret Story Emilie Nef Naf et son compagnon Jérémy Menez ont mis fin à leur relation il y a quelques semaines après 6 ans d'amour.

La grande gagnante de la saison 3 de Secret Story, dont vous pouvez retrouver son parcours dans la vidéo ci-dessus, est à nouveau un coeur à prendre. En effet, après une rupture en 2016, le jeune maman de deux adorables bambins Menzo et Maëlla, avait décidé de donner une seconde chance à Jérémy Menez, le père de ses enfants. Mais après quelques mois à essayer de recoller les morceaux entre eux, leur séparation est inévitable. Mais quelle en est la raison ? L'ancienne Habitante de la Maison des Secrets serait toujours amoureuse de son ex Bruno Cerella, un basketteur avec qui elle était sortie durant sa séparation avec Jérémy Menez. "Je me sens en partie responsable de cet échec (...) Je suis toujours amoureuse de Bruno, mais j'ai besoin de temps." avait-elle déclaré à la presse.

Cependant, malgré son chagrin d'amour, l'ex candidate de télé-réalité garde ses priorités qui sont ses enfants :" Ma priorité pour le moment, ce sont mes enfants avant tout" a-t-elle confié, ajoutant également qu'une garde partagée est envisagée avec le footballeur. La jeune femme pense également à ses projets personnels, dont une émission de télévision qu'elle souhaiterait produite, et qui porterait sur le quotidien des femmes de joueurs de foot, un milieu qu'elle connaît très bien. "J'envisage de lancer ma télé-réalité mais en tant que productrice. J'aimerais diriger un programme sur les femmes de footballeurs. Je connais les coulisses mieux que quiconque". Émilie Nef Naf, qui serait en discussion avec plusieurs chaînes, se lance donc dans une toute nouvelle vie.