Secret Story 11 : Emue par Noré, Kamila fond en larmes

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En couple depuis huit ans et mariés depuis trois ans, Kamila et Noré doivent cependant faire comme s'ils ne se connaissaient pas pour éviter d'éveiller les soupçons. Mais cette séparation pèse quelque peu sur les deux amoureux…

Kamila et Noré ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets en tant que couple marié. Mais afin de protéger leur secret commun, les deux tourtereaux doivent faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Pire, durant le lancement de Secret Story 11, La Voix a demandé à la jolie Marseillaise et à Benoît, qui est en couple depuis trois ans avec Charlène, de se rapprocher et de feindre un coup de coeur. Si cette mission a pour but d'aider les quatre Habitants à dissimuler leur secret respectif, elle n'en est pas moins difficile… surtout pour Kamila et Noré !



Les deux amoureux semblent en effet mal supporter cette séparation forcée. Lors de la soirée Disco, les deux tourtereaux parviennent toutefois à s'isoler du reste du groupe pour échanger quelques mots sans éveiller les soupçons des autres Habitants. Le Marseillais en profite alors pour mettre en garde sa dulcinée contre les autres filles de la Maison. Il lui conseille ainsi de ne pas trop se confier, de peur que cela se retourne contre elle.



Mais les deux amoureux échangent également quelques mots doux à l'abri des oreilles indiscrètes. « Je t'aime », déclarent ainsi à tour de rôle les deux Habitants. Très émue, Kamila quitte alors la pièce pour se rendre au cellier afin de cacher les larmes qui commencent à couler sur ses joues. Noré la rejoint alors et en profite pour la réconforter. Le couple se tient par la main et échange un baiser avant de retourner dans la cuisine. Noré déplore de ne jamais pouvoir se retrouver seul afin d'avoir plus de moments privilégiés avec sa belle.



Découvrez donc ce moment plein de tendresse entre Kamila et Noré :