Secret story 11 : Après le clash, Shirley provoque Barbara !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Shirley. Quelques instants après le violent clash qui a éclaté dans la Maison, les deux jeunes femmes se croient dans la cuisine. Shirley s'en prend à nouveau à Barbara.

Noré et Kamila sont très investis dans leur mission. Les deux amoureux se sont transformés en petits diablotins. Lors du dernier prime, ils ont reçu une mission de taille. Les marseillais doivent semer la pagaille dans la maison. Et pour le moment, la mission se déroule sans encombre. Après avoir enragé Laura, ils ont pris pour cible deux autres candidates : Barbara et Shirley !

Le mari de Kamila a un plan.. Noré va révélé à la jolie Barbara que Shirley est sortie du Confessionnal en chantant "Destinée" de Guy Marchand, un des indices qui avait été révélé concernant son secret. Après les confidences de Noré, Barbara rentre dans une colère noire et décidé de s’expliquer avec Shirley. Elle reproche notamment à la candidate du Campus des secrets d'avoir volontairement rafraîchi la mémoire des Habitants sur son secret. Elle lui rappelle notamment qu’elle est censée protéger les secrets des candidats de la Maison.

Le ton monte vite entre les deux blondes. Un énorme clash éclate entre les deux étudiantes. Très remontée, Barbara décide finalement de s’isoler dans la chambre. Quelques instants après que le ton est monté dans la Maison, les deux jeunes femmes se croient dans la cuisine. C'est là que Shirley lance à Barbara : "Baisse les yeux !" Un ordre que cette dernière n'a pas vraiment apprécié... Les deux jeunes femmes parviendront-elles à se réconcilier ? Affaire à suivre…

