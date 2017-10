Secret Story 11 : Énorme clash entre Bryan et Benjamin !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Benjamin et Bryan dans le Campus des secrets. Tout a commencé ce lundi, ce dernier l’avait bizuté en lui jetant un verre d’eau salée. Ce matin le nouveau candidat a décidé de se venger de son colocataire. Ainsi, il a débarqué dans la chambre où Bryan dormait pour tambouriner avec une casserole et une cuillère. Mais ce qu’il ne pensait pas, c’est que le millionnaire allait s’emporter. En effet, Bryan a littéralement explosé !

Un énorme clash éclate alors entre les deux habitants. De son côté, Benjamin est rapidement dépassé par la situation. Alors qu'il tente d'apaiser la situation dans la cuisine, trente minutes plus tard, il fait à nouveau face à un Bryan intenable qui se montre insultant et menaçant : "Il faudra qu’on parle tous les deux", déclare Benjamin. Excédé, Bryan répond alors : "Moi je m’en fou. Tu m’as énervé et je suis encore en pression," Benjamin renchérit : "On ne peut pas parler avec toi." Bryan s'emporte à nouveau : "Non tu ne peux pas me parler. Moi je suis un fou et toi t’es une merde. Je suis blindé, je kiffe ma vie et toi tu n'es rien." Malgré les efforts de Benjamin, Bryan n’est pas prêt à baisser sa garde… Mais alors va-t-il trop loin avec le candidat ? C'est tout pour le moment !



(Re)vivez l’énorme clash qui a débuté ce lundi matin entre les deux habitants :