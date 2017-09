Par VG | Ecrit pour TF1 |

Elémentaire mon cher Watson…

Très studieux, les Etudiants du Campus des Secrets se sont remis au travail et sont bien décidés à trouver le premier secret de cette saison 11 (car oui, pour l'instant, nos Etudiants sont plutôt des cancres qui se sont plantés sur chacun de leur buzz). Les candidats enquêtent donc à fond. Ils révisent leurs indices, recoupent leurs infos et finalement élaborent des théories, parfois il est vrai complètement farfelues. Noré est ainsi persuadé que Jordan est le complice de la Voix. Barbara, de son côté, tient peut-être une bonne piste. Elle pense que le secret de Laura est lié à sa meilleure amie. Laura, de son côté ne chôme pas. Si elle a Kamila et Noré dans son viseur, elle s'intéresse aussi à Alain.



Sauve qui peut

Les couples sont plus que jamais sous pression, Laura se rapprochant dangereusement du secret de Kamila et Noré. Or les deux Marseillais ont bien du mal à gérer le fait qu'ils risquent d'être bientôt découverts. Le couple passe son temps à se disputer et Kamila, très énervée contre son mari, lui en fait voir de toutes les couleurs. Mais le bateau de Kamila et Noré n'est pas le seul à prendre l'eau. Charlène et Benoît, qui ont de plus en plus de mal à rester loin l'un de l'autre, jouent eux aussi avec le feu. Kamila n'hésite donc pas à rappeler Benoît à l'ordre et à lui intimer de s'éloigner de sa petite amie.



Barbara pose problème

Les Habitants n'approuvent pas vraiment le lien qui est en train de se créer entre Jordan et Barbara. Les amis du Nordiste trouvent en effet que le jeune homme a changé depuis qu'il passe son temps avec la jolie blonde. Il ne pense qu'à elle, est aux petits soins pour elle, fait tout ce qu'elle demande… quitte à oublier ses amis du début de l'aventure, voire à s'oublier lui-même. Sauf que ces reproches, pourtant faits sous le ton de la plaisanterie, n'ont pas plu à Jordan. Vexé, le candidat a méchamment clashé ses camarades.