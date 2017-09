Secret Story 11 : Enquêtes et coup de blues… Le résumé de la journée du 11 septembre

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Quel candidat découvrira le premier secret ? La course au buzz est en tout cas lancée. Et si certains tatonnent encore, d'autres se sont lancés à fond dans la chasse aux secrets. Plusieurs Habitants attirent plus particulièrement la curiosité des inspecteurs en herbe de la Maison des Secrets. Aujourd'hui, c'est Alain et Laura qui ont été au coeur de toutes les enquêtes.

La rumeur court

Entre Laura et Alain, cela a vite fait des étincelles. Les deux jeunes gens sont loin de s'entendre et se sont même méchamment clashés. Mais si tout cela n'était que du fake ? C'est en tout cas la rumeur qui court dans la Maison des Secrets. Alors que les deux candidats s'apprivoisent et se dirigent petit à petit vers une réconciliation, les autres Habitants commencent à s'interroger. Certains d'entre eux en sont même arrivés à la conclusion que la mésentente entre Laura et Alain n'était en fait pas réelle. Une théorie a émergé dans la maison : Laura et Alain seraient en fait un couple et feraient semblant de se disputer pour protéger leur secret.



Qui es-tu Alain ?

Alain attire décidément tous les regards dans la Maison des Secrets et les candidats sont bien décidés à trouver son secret. Benoît et Noré ont d'ailleurs une piste. Ils ont remarqué que le jeune homme ne répondait pas toujours quand on l'appelait. Et si Alain n'était pas Alain ? Les deux candidats se persuadent ainsi que ce n'est pas son vrai prénom.



Barbara a le blues

L'isolement dans la Maison des Secrets n'est pas toujours facile pour les candidats. Barbara est la première Habitante à craquer. Victime d'un coup de blues, la jeune femme a fondu en larmes. Mais elle a rapidement trouvé des épaules sur qui pleurer. Julie et Benoît ont ainsi tout fait pour remonter le moral de la jolie blonde.