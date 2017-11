Secret Story 11 : Entre Barbara et les Eagles, c'est la guerre !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Juste une mise au point. Suite à la supercherie de La Voix, celle de faire croire aux Habitants que Barbara a définitivement quitté l'aventure suite à sa fausse défaite face à Shirley dans le SAS, Barbara a, après un séjour de 24 heures dans la Tour de Contrôle, pu faire un retour triomphant dans la Maison des Secrets. Un retournement de situation qui n'enchante guère les Eagles. Et il faut bien avouer que Barbara a la dent dure contre le clan de la chambre bas qui n'a pas hésité à égratigner son comportement, jugé irrespectueux selon certains, et « suiveur » pour d'autres. Alors quand elle en a eu l'occasion, Barbara a tenu à mettre les choses au clair avec Kamila, Noré, Charlène et Benoît.

Lorsqu'elle revient sur l'esclandre qu'ils ont eu quelques jours plus tôt, Benoît tente d'expliquer son attitude ainsi que les mots durs qu'il a pu avoir envers elle à ce moment-là. Malheureusement, les deux Habitants n'arrivent plus à communiquer. Barbara monte vite au créneau, elle s'emporte même devant le manque de compréhension de son camarade. Kamila et Noré interviennent également dans l'échange. Ils ont eu des propos grossiers à l'égard de Barbara, elle en a été affectée. Pour le couple, seul Noré a été vulgaire ; le principal intéressé le reconnaît. Et concernant Kamila, elle admet s'être enflammée, mais elle n'a, à aucun moment, insulté Barbara, c'est une certitude. L'explication se transforme en cacophonie générale où tous les protagonistes restent campés sur leurs positions. Vivian et Sarah parviennent néanmoins à détendre l'atmosphère. Et heureusement…

