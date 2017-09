Secret Story 11 : Entre Bryan et Julie, la guerre est déclarée !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Bryan et Julie ! Alors que le jeune homme insinue que sa camarade n'est pas vraiment une très bonne amie pour Barbara et qu'elle ne la défend pas assez, la jolie brune voit rouge et s'emporte contre lui.

Les murs de la Maison des Secrets résonnent à nouveau des cris de ses Habitants. Et cette fois, Laura n'est pas en cause ! Ce sont, en effet, les éclats de voix de Julie et de Bryan qui se font entendre. En passant à côté de Bryan, Julie surprend une conversation qui ne lui plaît guère. En effet, Bryan répète à qui veut l'entendre que franchement Julie n'est pas une amie digne de ce nom. Une réflexion qui énerve au plus haut point la principale intéressée qui ne tarde pas à régler ses comptes.



Bryan reproche en effet à Julie de ne pas suffisamment soutenir Barbara dans les moments difficiles. Ainsi lors de la violente dispute qui a opposé la jolie blonde à Benoît, il trouve que Julie n'a pas été d'un très grand secours et lui reproche de ne pas avoir défendu celle qu'elle considère comme son amie. Julie qui supporte assez mal l'hypocrisie de son camarade ne se gêne pas pour le lui dire.



La jolie Parisienne estime que, contrairement à ce que Bryan pense, elle n'est pas là pour caresser dans le sens du poil sa copine, ni l'enfoncer. Elle se veut juste et franche. Pour elle, une amie doit se montrer honnête avant-tout ! En revanche, elle ne supporte pas que Bryan se mêle de ses affaires et tente de monter Barbara contre elle. Le ton monte alors de plus bel entre les deux Habitants et les insultes fusent. Alors que Bryan lâche un « Bouffonne », Julie répète à l'envi que son camarade n'est rien d'autre qu'un « faux-cul ». Ambiance tendue dans la Maison des Secrets !



