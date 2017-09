Secret Story 11 : Entre Julie et Laura, la guerre est déclarée !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La Voix a organisé une Soirée des Nominés afin que les Habitants puissent se dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, et ne pas partir avec des regrets, le cas échéant. Julie est émue, Secret Story 11 est une expérience de vie pour elle. Elle ne pensait pas s'attacher aussi vite aux candidats, elle profite donc de l'instant pour dépeindre ses émotions les plus sincères. C'est avec des mots forts de sens qu'elle s'exprime, dévoilant au passage la profonde tendresse qu'elle éprouve pour ses colocataires.

« Si je devais partir demain soir, je partirais aventurière. Enrichie en adrénaline et en accomplissement personnel, avoue-t-elle le regard baissé, comme gênée. Je partirais prête à dévorer le monde, à tenter de le comprendre encore plus. (…) Je partirais la tête haute car après avoir côtoyé les nuages, il est difficile d'en descendre. » Des paroles touchantes, troublantes… marrantes ?! En effet, la scène que Julie offre à ses colocataires ne semble pas émouvoir Laura et Jordan, qui s'esclaffent alors qu'elle est toujours installée devant eux. Plus tard dans la soirée, Julie s'isole à l'étage. Laura, accompagnée de Lydia, décide donc de s'entretenir avec elle. Elle lui fait ses plus plates excuses et admet que son comportement n'était pas des plus corrects. Julie entend, mais une fois Laura partie, elle ne peut s'empêcher de la critiquer. « Elle m'a blessée par-dessus ma blessure, il ne faut plus qu'elle vienne me parler », lâchera-t-elle sèchement à une Barbara à l'écoute. Il y a comme de la tension dans l'air…

