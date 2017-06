Secret Story 11 : Entre Julien et ses fans, c'est une belle histoire d'amour

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa sortie du jeu, Julien Geloën, le grand vainqueur de la saison 10 de Secret Story, ne cesse de voir sa popularité grimper sur les réseaux sociaux. Le candidat qui a été choisi par le public pour remporter l'aventure en 2016 a réussi en seulement quelques mois à se créer une belle communauté sur la Toile. Ainsi aujourd'hui, l'ennemi de Bastien détient plus de 277 000 abonnés sur Instagram, et voit son nombre de fans augmenter de jour en jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme aime remercier son public en retour pour tout l'amour qu'il lui porte.

Et c'est bien sur son compte Instagram que Julien a posté une belle photo afin d'offrir à sa façon, un cadeau à sa communauté toujours de plus en plus nombreuse à le suivre. Sur le cliché, pris dans la capitale parisienne, le grand vainqueur de la saison 10 de Secret Story à proposer à ses fans d'entrer en contact avec eux : "Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures sur Snapchat. Pour vous remercier, je vais envoyer un snap privé à 5 personnes parmi les commentaires. N'oubliez pas de marquer vos pseudos" a-t-on pu lire en légende de la photo. En seulement quelques heures, Julien a reçu plus de 500 commentaires, et la photo a récolté pas moins de 11 000 "j'aime". Entre Julien et ses abonnés, c'est une vraie histoire d'amour.









