Secret Story 11 – Entre Laura et Barbara, le divorce est consommé

Par ZY | Ecrit pour TF1

Hormis l'entrée de Marie et leur mission commune, on ne peut pas dire que Laura passe une semaine très agréable au sein de la Maison des Secrets ces derniers jours. En plus de voir son couple avec Alain battre de l'aile, Laura commence aussi peu à peu à faire une croix sur son amitié avec Barbara. Alors qu'elle feint chaque jour de se déchirer avec Marie, qui n'est autre que sa meilleure amie, Laura prend ses distances, pour de vrai cette fois, avec Barbara.



Barbara et Laura paraissent s'éloigner chaque jour un peu plus l'une de l'autre. Leur amitié serait-elle déjà de l'histoire ancienne ? En tout cas, Laura ne semble pas vouloir pardonner le manque de loyauté de sa camarade. Depuis qu'elles sont devenues amies au sein du jeu, les deux jeunes femmes se sont soudées au point de tout partager, même les différents indices qu'elles obtenaient sur leurs camarades. Laura a également toujours répondu présente quand son amie avait le moral au plus bas. Mais quand Barbara a décidé de ne pas communiquer à son amie l'indice qu'Alain et elle ont eu sur le secret de Charlène, Laura a vu rouge. D'autant que celui-ci a conduit sa camarade à aller buzzer.



Pour Laura, la décision de Barbara est la marque d'un manque flagrant de loyauté de la part de sa camarade. De plus, elle a noté que Barbara n'est jamais venue la voir quand elle s'est disputée avec Marie. Têtue et un tantinet rancunière, Laura semble ne plus considérer Barbara comme son amie. Et quand cette dernière vient lui demander des informations sur son secret, histoire de se rassurer quant à son buzz, Laura préfère botter en touche et ne rien confier à sa camarade. Elle se montre froide et distante et va même jusqu'à complètement l'ignorer quand elle la croise dans l'escalier. Ambiance… Le trio de la chambre du haut serait-il véritablement en train d'exploser ?