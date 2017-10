Secret Story 11 : Entre Laura et Benoît, c'est la guerre !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après la révélation du secret de Noré et Kamila, Laura revient sur le clash qu'elle a eu avec elle. Elle explique ainsi ne pas avoir compris que Charlène et Benoît se soient mêlés de la dispute. Enervé, Benoît se montre très véhément envers sa camarade. Mais Laura n'est pas vraiment du genre à se laisser faire…

La révélation du secret de Noré et de Kamila peut-elle changer la donne dans la Maison des Secrets ? Si la relation entre Kamila et Laura peut être amenée à évoluer étant donné que les deux pires ennemies vont devoir faire équipe cette semaine, il n'est pas certain que l'ambiance s'améliore forcément entre tous les Habitants. Si entre Barbara et Jordan, rien ne va plus, il semble que ce soit également le cas de Laura et Benoît.



Maintenant que tous savent que les deux Marseillais sont mariés, les Habitants tentent de refaire l'histoire. Laura profite donc de cette accalmie pour revenir sur le premier clash qui l'a opposée à Kamila. Elle raconte donc qu'elle comprend désormais pourquoi Noré s'est mêlé de la dispute. En revanche, elle n'arrive toujours à savoir ce qui a poussé Benoît et Charlène à se ranger derrière Kamila.



Piqué au vif, Benoît intervient alors et balance un véhément «Ferme ta bouche ! » à Laura. Or la jolie brune incendiaire n'est pas du genre à se laisser insulter sans réagir. A vif, elle monte direct dans les tours. La jeune femme sort de ses gonds et tente alors de recadrer son camarade en lui intimant l'ordre de mieux lui parler. Les autres Habitants qui assistent à la scène, tentent de calmer les tensions entre les deux camarades. Mais ces derniers ne veulent rien entendre et continuent de s'écharper.



>>> Retrouvez le clash qui a opposé Benoît à Laura, juste après le prime, dans la vidéo ci-dessous :