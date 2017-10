Secret Story 11 : Entre Laura et Noré, la guerre est déclarée

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de la soirée confidences, Laura est accusée d'avoir un comportement hypocrite, notamment à l'égard de Barbara. Mais alors qu'elle tente de se défendre, Noré n'entend pas la laisser s'en tirer à si bon compte et enfonce le clou.

La soirée confidences est souvent propice aux règlements de compte dans la Maison des Secrets. C'est en effet, le moment où les ennemis se confrontent et où les vérités bonnes ou mauvaises fusent. Et la soirée de ce lundi n'a pas fait exception à la règle. Mais cette fois, c'est carrément Noré et Laura qui se sont affrontés.



Ce lundi, les Habitants devaient ainsi réagir à des tweets publiés par des fans du programme sur le réseau social. Ainsi l'un d'entre eux a reproché à Laura son comportement hypocrite vis-à-vis de Barbara. En effet, alors que les deux jeunes femmes se sont disputées il y a quelques semaines, elles semblent désormais devenues très bonnes copines. Laura explique alors qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses mais sûrement pa d'être hypocrite. Elle explique ainsi qu'au début de l'aventure, elle n'avait rien contre sa camarade. Et si à un moment elles se sont disputées, c'est parce qu'elle a voulu mettre les choses au clair avec elle, après avoir découvert des images où la belle Belge la critiquait.



Mais Noré ne l'entend pas de cette oreille. Bien décidé à mettre son grain de sel, il enfonce le clou en répétant qu'il pense également que Laura est effectivement hypocrite. Il affirme ainsi que la jolie brune lui a dit bien des choses sur Barbara à l'époque où ils étaient encore complices tous les deux. Mais quand Laura lui demande des exemples de critiques, ce dernier s'y refuse, prétextant ne pas vouloir blesser Barbara. Le ton monte alors inévitablement entre les deux anciens camarades qui se qualifient chacun leur tour d'hypocrites.



>>> Retrouvez le clash entre Laura et Noré dans la vidéo ci-dessous :