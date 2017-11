Secret Story 11 : Entre Noré/Kamila et Charlène/Benoît, la guerre se prépare

Par SB | Ecrit pour TF1 |

La règle numéro 1 dans Secret Story, c'est ne jamais se fier aux apparences. Et La Voix a mis deux couples face à des vérités qui peuvent faire mal. Dans la forêt des horreurs, Noré et Kamila étaient face à un dilemne : ils pouvaient découvrir des images de Benoît et Charlène parlant sur eux dans leur dos mais en contrepartie, ces deux-là pourront aussi voir des images sur les deux Marseillais. Ces derniers acceptent. Ils découvrent donc une sélection de vidéos voyant le couple Benoît/Charlène discutant de stratégie mais aussi du plan de Benjamin pour faire éclater la "chambre du bas".

En revenant dans le salon, Noré et Kamila tiennent à remettre les choses en place avec le petit nouveau mais épargnent Charlène et Benoît. Ils ne mentionnent pas les images qu'ils ont vu sur le couple. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de la chérie de Benoît de découvrir les instants "messes basses" du couple marseillais. Et c'est du gratiné. Noré qualifie Charlène de "truffe", "d'idiote" et estiment que Benoît et Charlène sont "nuls" dans leur mission. La belle tombe des nues. Mais rapidement, La Voix lui propose une mission pour se venger de ceux qui, hier, étaient encore leurs anges gardiens.