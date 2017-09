Secret Story 11 : Entre Tanya et Barbara, le torchon brûle

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Parfois dans la Maison des Secrets, un simple jeu peut réveiller les tensions qui enveniment les relations entre les Habitants. Ainsi alors que Tanya décide d'éliminer Barbara lors du Secret Dancefloor, cette dernière s'emporte et décide de régler ses comptes avec la doyenne de l'aventure.

Un peu de soleil, de la musique et de la danse… Normalement, tous les ingrédients sont réunis pour que le jeu organisé par la Voix redonne le sourire aux Habitants et calme les tensions. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Tanya et Barbara en ont, en effet, profité pour régler leurs comptes.



Dans l'après-midi, la Voix propose aux Habitants de s'affronter autour du Secret Dancefloor. La règle est simple, quand la Voix lance la musique, tous doivent se rendre là où celle-ci est diffusée, mais à reculons. Le dernier arrivé est alors éliminé, mais il entraîne dans sa chute, le candidat de son choix… Alors que Partir un jour, le titre des 2Be3, retentit dans la chambre du haut, les étudiants du Campus des Secrets s'y précipitent. Arrivée en dernière position, Tanya décide donc d'éliminer Barbara. Il n'en fallait pas plus pour que celle-ci sorte de ses gonds. Elle, qui voulait absolument gagner un message écrit par son petit frère, ne supporte pas d'avoir été ainsi évincée de la course, et ce par Tanya de surcroît !



Il faut dire que les relations sont très tendues entre les deux femmes depuis le début de l'aventure. En effet, à cause de la mission d'Alain avec Tanya, lors de la première semaine de jeu, elles se sont affrontées pour les beaux yeux du bel hidalgo. Mais malgré la fin de la mission, la doyenne de l'aventure semble garder une certaine rancoeur et même un peu de jalousie à l'égard de la jolie blonde. Alors quand Tanya décide d'éliminer sa camarade, celle-ci ne tarde pas à hausser le ton. Les deux femmes s'affrontent et les insultes fusent !