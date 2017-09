Secret Story 11 - Eric Melville, un ami de Tanya : "Avec elle, c’est un fuck poli !"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Tanya est-elle fidèle à elle-même dans la Maison des secrets ?

Oui. Dans la vie, comme dans la Maison, Tanya est un personnage, "un spécimen". A aucun moment elle ne triche avec elle-même. Elle est à l’aise dans n’importe quelles circonstances. Elle est enjouée, sociable et surtout elle aide les gens. Elle est rock’n roll !

Pourquoi a-t-elle décidé de participer à Secret Story ?

A l’âge qu’elle a – moi-même je ne le connais pas (Rires) - elle avait envie de vivre une expérience hors du commun.

Avait-elle une appréhension à l’idée de partager son quotidien avec des petits jeunes ?

Forcément, elle se posait quelques questions avant de participer à l’aventure. Mais elle a rapidement trouvé sa place. Elle ne voulait pas passer pour la mamie du groupe et fort heureusement, elle n’est pas considérée comme telle.

Etes-vous surpris par ses "fuck" ?

Il est vrai qu’elle peut partir dans les extrêmes. A l’image d’un Gainsbourg, elle peut être grossière mais jamais vulgaire. Ca surprend toujours quand une personne classe fait un fuck. Mais au final, ça fait plutôt rire qu’autre chose.

Lui arrive-t-il d’en faire dans la vie ?

Oui. Il est arrivé qu’à des soirées où elle "s’emmerdait" ou quand il y a eu un mot mal placé, elle a fait demi-tour et est parti. Elle ne s’embarrasse pas, en revanche, elle reste polie. Avec Tanya, c’est un "fuck poli"!

On a l’impression qu’elle n’a pas de tabou ?

C’est le cas. Elle est ouverte d'esprit. A côté de ça, elle a certaines valeurs et une certaine pudeur.

Alain est-il son style d’homme ?

Oui. Tanya aime les hommes plus jeunes. Et puis, c’est son canon de beauté.

Est-elle vraiment jalouse de Barbara qui se rapproche d’Alain ?

A votre avis ? Je pense qu’il y a des liens d’amitié, d’affection qui se sont créés entre eux. Oui, il y a une part de jalousie. Une chose est sûre, il y a un vrai respect entre Tanya et Alain. Et ils sont mignons tous les deux. J’ai trouvé ça touchant lorsqu’il est venu la voir et lui a dit : "On n’abandonne pas une panthère".

Peut-elle se mettre en couple dans la Maison des secrets ?

Je ne sais pas mais une chose est sûre, rencontrer l’âme sœur dans la Maison, ça ne faisait pas partie de ses priorités en entrant dans le jeu.

Est-il vrai que Tanya "jette les hommes" ?

Oui, c’est toujours elle qui a stoppé une relation. Mais avec Tanya, c’est très compliqué. Il faut s’accrocher. C’est une vraie tornade. Après, elle est plutôt du genre à chercher du long terme, elle s’investit dans ses histoires d’amour.

Est-elle du genre à avoir un avis tranché ?

Non. Elle est très à l’écoute des gens. Elle accorde toujours le bénéfice du doute. Elle est conciliante.

Finalement, Tanya c’est une artiste…

Oui. Ca fait cinq ans que l’on travaille ensemble sur un projet un peu fou. Elle a enregistré un album.

Entre Tanya et Barbara, la guerre est déclarée. Pour savoir pourquoi, regardez...