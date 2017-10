Secret Story 11 : Excédée, Laura s'en prend à Cassandre !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Noré et Kamila ont pour mission de faire éclater des clash dans la Maison des Secrets et le moins que l'on puisse dire c'est que le couple a pris sa tâche à cœur... Résultat, Laura s'en prend violemment à Cassandre !

Dans la Maison des Secrets, il ne faut pas se fier aux apparences et Kamila et Noré viennent de le prouver. Désignés par la Voix pour accomplir une mission de la plus haute importance qui consiste à créer des clashs entre les Habitants du Campus, les deux amoureux sont en train de réussir leur pari ! Depuis une semaine, ils agissent en véritables diablotins et montent les Candidats les uns contre les autres avec beaucoup de talent. Ce soir, c'est Cassandre qui en a fait les frais.

Pour embêter Laura et provoquer une altercation à coup sûr, ils ont étalé toutes ses affaires sur son lit. En voyant cela, la jolie brune s'en est violemment prise à Cassandre qu'elle pensait coupable de ce mefait : "La personne qui a touché a mes affaires je la choppe et son lit je le retourne ! " s'est -elle écriée en regardant la nouvelle candidate avant d'ajouter : " Je te regarde toi parce que bizarrement je ne pense pas que ce soit Kamila !". Excédée, la jeune femme a conclut par une puncline bien sentie : "Au lieu de toucher a mes affaire, touchez à votre c*** !"

