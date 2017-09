Secret Story 11 : Excédée, Tanya s'emporte contre Noré

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce lundi soir, La Voix a osé ouvrir la boîte de Pandore… Ainsi lors de la soirée Confidences, celle-ci a demandé aux Habitants de poser toutes les questions qu'ils souhaitent à leurs camarades sans que ces derniers ne connaissent l'identité de leur auteur. Libérés, les étudiants du Campus des Secrets se sont donc lâchés. Ainsi, Laura et Kamila en ont profité pour régler leurs comptes. Noré, lui, a préféré titillé Tanya.



Le jeune homme a en effet osé demander l'âge de la doyenne de l'aventure. Un énorme impair qui va provoquer la colère de Tanya qui n'a pas pour habitude de donner son âge, ni dans la vraie vie et encore moins dans Secret Story. Très énervée, elle gratifie alors l'auteur de cette question par son inimitable « fuck », même si elle ignorait jusqu'ici son identité. Noré a fini par se dénoncer. Le ton monte alors entre les deux camarades.



Mais même après la soirée des confidences, la doyenne de l'aventure ne décolère pas. Et quand Bryan ose la relancer sur le sujet, Tanya sort de ses gonds. Elle confie ainsi à Alain que même ses amis les plus proches ne connaissent pas son âge, alors pourquoi irait-elle le donner à des personnes qu'elle ne fréquente que depuis quelques semaines… De plus, contrairement à ce que pense Noré, elle ne voit vraiment pas comment le fait de connaître sa date de naissance permettra aux Habitants de découvrir son secret. « La connerie humaine, c'est un truc contre lequel je me bats en permanence. Alors les conneries sur l'âge, les cadres et les codes… Allez tous vous faire f… ! Bordel ! », s'emporte ainsi la doyenne de l'aventure dans un langage très cru dont elle seule a le secret.







>>> Retrouvez dans la vidéo ci-dessous le clash entre Tanya et Noré :