Secret Story 11 : (EXCLU) Benjamin, éliminé : "les Anciens se sont ligués contre nous"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

N'es-tu pas déçu d'avoir quitté l'aventure ?

Je ne m'attendais pas vraiment à sortir, mais c'est le jeu et je m'étais préparer à partir. J'aurais voulu continuer encore un peu. Il m'a manqué un peu de temps. Trois semaines ça paraît long mais en réalité c'est court étant donné qu'on est rentré en cours d'aventure... Il faut du temps pour faire sa place. Ce n'est que cette semaine que je me suis senti impliqué dans le jeu. Avant c'était délicat puisque nous dépendions de la chasse aux secrets des habitants.

Penses-tu que ce sont tes stratégies qui t'ont porté préjudice ?

Non pas vraiment parce que le but du jeu c'est d'élaborer des stratégies, c'est simplement le fait d'être nouveau. Les anciens n'ont pas vraiment accepté la situation et ils se sont ligués contre nous.

Shirley serait-elle la prochaine à sortir ?

Je n'espère pas pour elle, mais si les anciens continuent à suivre cette stratégie, oui, elle sera la prochaine d'autant plus qu'elle s'est mis pas mal de personne à dos.

Les nouveaux semblent ne pas avoir vraiment eu la chance de faire leurs preuves dans la maison des secrets...

Faire rentrer des nouveaux candidats en cours de jeu c'est une super idée, ça chamboule les habitudes et le confort des anciens. C'est intéressant pour le jeu, mais c'est d'autant plus compliqué pour nous. On est sur un pied d'égalité sur le terrain des nominations mais pas en termes de temps, on n'a pas la possibilité de nouer les mêmes amitiés et affinités avec les personnes avec moins de temps. C'est pas super facile.

Quelle est la personne avec qui tu t'es le mieux entendu dans la Maison ?

Clairement, c'est avec Barbara. On a la même vision du jeu, on a pas mal échangé dessus et c'est aussi une personnalité qui me plait et elle est belle aussi !

As-tu découvert une Barbara similaire à celle que tu as pu voir avant de rentrer dans la maison des secrets ?

J'avais plus ou moins la même image et elle s'est accentuée dans la maison. C'est une fille que j'apprécie pour sa personnalité, le fait qu'elle soit très joueuse c'est quelque chose que j'adore et un peu folle aussi.

Pourquoi l'histoire n'a pas marché ?

Cela a plus un rapport avec ma situation personnelle. Elle était compliquée avant que je rentre dans l'aventure. Du coup j'ai préféré arrêter là. Mais je pense qu'on va rester en contact avec Barbara. Je pense aussi qu'on sera amené à se revoir, et que l'on va bien rigoler.

A contrario, avec qui ça n'a pas collé ?

Avec Laura. Je pars du principe qu'il ne faut pas rabaisser les personnes pour se valoriser, c'est ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup de son vécu sans savoir à qui elle parle en face et leur histoire.

Laura et Barbara sont très amies...

J'avoue ne pas comprendre d'ailleurs vu leur comportement et leur personnalité.

Qu’est-ce qui est le plus dur à vivre dans la Maison ?

Le plus dur c'est le manque de repère par rapport au temps, ne pas avoir de rythme et la nourriture aussi, ce n'est pas du tout le style de vie et d'hygiène de vie que j'ai au quotidien, ça était le plus dur. Quand je suis chez moi, tout est réglé à la minute près presque. Je fais très attention à ce que je mange, à mes heures de sommeil aussi et dans la maison, tout est chamboulé, c'est compliqué à gérer.

Quel est ton plus grand regret ?

Pour le coup ce serait avant l'aventure. Ce serait de mettre au clair les choses avec mon ex pour pouvoir vivre pleinement mon aventure, notamment avec Barbara. Je n'ai pas pu parce que ça m'a complètement dépassé. J'étais un peu déstabilisé par les choses qui se sont déroulés juste avant mon entrée dans la maison des secrets.

Qui vois-tu gagner ?

J'aimerais que ce soit Barbara parce qu'elle est la plus joueuse, et elle a enduré beaucoup plus de chose que les autres habitants. Les autres ne sont pas assez joueurs.

Si tu avais une chose à dire aux habitants justement qu'est-ce que tu leur dirais ?

Profitez au maximum. Et jouez vraiment au lieu de faire comme si de rien n'était. Je ne comprends pas pourquoi ils ne jouent pas pleinement le jeu... je ne sais pas trop ce qu'ils font par rapport à la chasse aux secrets, par rapport aux stratégies. Il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là, si j'ai une chose à leur dire c'est ça : jouez !

Quels sont tes projets ?

J'espère utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir faire passer mes messages au niveau du sport et de l'hygiène de vie qui sont très importants pour tout le monde. Et à terme, j'aimerais ouvrir une salle dédiée à la transformation physique.