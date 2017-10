Secret Story 11 : Cassandre interessée par Benoît ? Elle répond

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Durant le Debrief hier soir, Christophe Beaugrand a convoqué Cassandre dans le confessional pour la confronter aux questions des internautes. Ces derniers, intrigués par les agissements de la nouvelle candidate n'ont pas hésité à demander tout haut ce que chacun pensait tout bas... Et la première interrogation a vite posé le décor. Une certaine Soso voulait savoir si elle était hypocrite, car elle retourne sa veste très facilement, ce à quoi Cassandre n'a pas hésité à répondre : " Non je ne retourne pas ma veste, je sais admettre quand je me trompe sur quelqu'un mais je ne suis pas hypocrite je suis l'une des personnes les plus franches ici je pense"

Concernant son vote contre le retour de Charlène, que certains ont qualifié de trahison, la jolie brune avait une réponse toute trouvée : elle vu l'opportunité de se débarrasser d'une rivale en vue des nominations et a tenté le tout pour le tout. Sûre d'elle, la nouvelle candidate a rappelé à Christophe Beaugrand qu'elle se trouvait dans un jeu et qu'il fallait donc...qu'elle joue ! Rien à voir donc, avec la rumeur selon laquelle Cassandre voulait écarter Charlène pour avoir le champ libre avec Benoît... Une interview à retrouver dans le player ci-dessus.