Secret Story 11 - EXCLU - Julie : « Je reste avec de très bons souvenirs avec Charles »

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avoir choisi de participer à l’aventure Secret Story ?

J’étais très curieuse. Je pensais vraiment et je le pense toujours d’ailleurs, que c’était une aventure humaine exceptionnelle. On découvre beaucoup sur les gens, et surtout sur soi-même.

Quel a été votre meilleur moment dans la Maison des Secrets ?

Les fous rire, les soirées, les Habitants, la chasse aux secrets, les épreuves. J’ai moins bien vécu le départ de Charles et quand le cinquième indice est tombé sur ma tête, j’avoue que je n’étais pas contente.

Quels sont les Habitants avec lesquels vous vous êtes le mieux entendue ?

Avec Laura on a une relation particulière, on partage plein de valeurs communes, on se ressemble beaucoup. Mais ce n’est pas une relation de tendresse, on ne passait pas 24 heures sur 24 ensemble. Il y avait un petit jeu de tribu dans la Maison qui faisait qu’on était un peu séparées, mais je m’entendais très bien avec elle, c’est une super nana. Avec Barbara, j’ai tout de suite ressenti le besoin de l’entourer, d’être là pour elle et inversement. Makao, il y avait une espèce d’alchimie. C’est quelqu’un de très bienveillant. Jordan c’est moi en mec, je ne peux pas mieux vous dire.

A votre sortie, on a vu Barbara fondre en larmes. Pensez-vous qu’elle va se relever?

Elle a les capacités pour. En la connaissant un minimum, je dirais qu’elle ne va pas réussir à se relever tout de suite, parce qu’elle va se sentir seule. Mais elle va y arriver et reprendre l’envie de jouer. Mais peut être pas demain, plutôt dans les jours qui arrivent. Elle va avoir un déclic et se mettre à fond et je sais qu’elle en est capable.

Vous attendiez-vous à sortir ce soir ?

Oui, Tanya est une candidate de taille et qu’au niveau des filles c’était nous deux les plus fortes. Pour moi, il n’y avait qu’elle qui pouvait me sortir à 100% et inversement. C’était un combat à la loyale. Je le sentais.

Vous avez appris ce soir que Charles ne souhaitait pas poursuivre d’histoire d’amour avec vous. Que ressentez-vous ?

Il m’a beaucoup manqué dans la maison et on ne va pas se mentir, on était très proches. Après je n’étais pas amoureuse de lui. Son message était compréhensif ce soir. Je ne lui en veux pas, je ne regrette rien. Au contraire je suis heureuse d’avoir rencontré un type comme ça. Je sais qu’on restera potes parce qu’on partage beaucoup de délires. Avec le recul, certainement que je me rendrai compte moi aussi que les sentiments décuplés ne permettent pas de discerner amour et amitié mais je ne lui en veux pas du tout. Je reste avec de très bons souvenirs.

Pensez-vous le revoir ?

Bien sur, si on a l’occasion, c’est sûr qu’on va se revoir.

Vous avez découvert quelques secrets. Une réaction face à ces découvertes ?

Noré et Kamila, au niveau du caractère, c’est des opposés dans tous les sens du terme. Après le secret de Makao ne m’étonne pas du tout. Le secret de Jordan m’étonne par contre. Pour moi c’est plutôt un secret lié à la maison, mais en même temps c’est un mec super.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Surprise, surprise. La seule chose à savoir c’est que je suis entourée, j’ai une bonne équipe. On a bossé avant Secret et eux ont bossé pendant. On va pouvoir faire mûrir toutes ces petits graines qu’on a planté.