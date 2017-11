Secret Story 11 – EXCLU. Marie : « Alain et Laura, ils sont trop beaux ensemble ! »

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Souvenez- vous, lors du lancement de la 11e saison de Secret Story, Marie devait faire son entrée dans la Maison des Secrets avec sa meilleure amie Laura. Mais la Voix en avait alors décidé autrement. Celle-ci avait en effet mis les deux meilleures amies face à un terrible dilemme : choisir celle qui intégrera le programme. Finalement, Marie avait décidé de se sacrifier pour laisser Laura vivre son rêve. Mais la voix a plus d'un tour dans son sac. Et en cette soirée d'Halloween, la Voix a enfin autorisé Marie à intégrer la Maison.



Elle prendra ainsi part à une nouvelle supercherie de la Voix. Elle devra faire croire aux Habitants qu'elle est venue prendre la place de l'un d'entre eux. Bien sûr, Laura a été mise dans la confidence et d'ailleurs, lorsque cette dernière a aperçu le visage de son amie sur le plateau, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Mais avant de faire son entrée dans la Maison, Marie s'est confiée en exclusivité à MYTF1...

Que penses-tu de l'aventure de Laura ?

Je pense qu'elle fait une très bonne aventure. je trouve que c'est une grande joueuse. C'est la seule à avoir découvert un secret et je pense qu'elle est sur de bonnes pistes pour en trouver d'autres. Elle n'oublie pas le jeu malgré l'aventure.



Est-ce que tu es fière de ta copine ?

Oui, je suis vraiment trop fière de son parcours et j'espère que ça va continuer comme ça. Je suis contente que les gens la voient telle quelle et l'apprécie.

Est-ce que c'est la Laura que tu connais ?

Oui totalement ! Après, dans la vraie vie, on rigole un peu plus. Mais là, je ne suis pas là donc c'est un peu plus dur pour elle. Sinon, oui, c'est totalement elle : elle est franche, elle est honnête, elle est sincère, dans la vie réelle et dans le jeu.



As-tu des regrets d'avoir cédé ta place ?

Non pas du tout, je n'ai aucun regret. C'est le jeu ! Après on ne s'y attendait pas du tout. Le destin a voulu que ça se passe comme ça. Je ne regrette pas du tout. Et en plus, elle a trouvé un petit copain donc je suis contente !



Que penses-tu de son histoire avec Alain ?

Ils sont vraiment trop mignons ! Dans la vie réelle, je ne pense pas qu'ils se seraient mis ensemble parce qu'ils ont des caractères totalement différents. Alain est très posé, très calme. Laura, elle explose. Mais du coup, c'est bien parce qu'il la calme un peu. Il arrive à la tempérer surtout dans le jeu. Je pense que le jeu a bien fait les choses. Ils sont très beaux tous les deux !

C'est vrai qu'à la base ce n'est pas son style de mec que ce soit physiquement et au même niveau du caractère. Elle a l'habitude de sortir avec des mecs qui sont beaucoup plus expressifs. Alain, c'est un autre caractère, il est vraiment très calme, très gentil. Mais après c'est peut-être ce qu'il lui faut parce qu'au final, avec les autres, ça n'a pas duré…



Est-ce que tu penses que ça peut durer justement ?

Oui, j'espère… Je sais qu'en tout cas, elle est 100 % sincère avec lui et j'espère que lui aussi. Mais vu son parcours, ça a l'air d'être un mec sincère et droit. Et s'il avait voulu jouer avec des filles, il se serait mis avec Barbara ou Shirley. Donc je pense que s'il se met avec Laura, c'est qu'il est vraiment sincère et qu'il l'aime beaucoup.



Penses-tu que Laura peut aller en finale ? Quel est ton pronostic ?

Je trouve qu'elle est bien partie pour être dans le carré final. Et je pense même qu'elle peut gagner le jeu si elle continue comme ça. Pour moi, c'est la candidate idéale. Dans le carré final, je pense qu'il y aura Laura, Kamila, Barbara et Alain.



Que penses-tu de son rapprochement avec Barbara ? Auraient-elles été amies à l’extérieur ?

Non, c’est essentiellement pour le jeu. Barbara s’est rapprochée de Laura quand Julie est partie, parce qu’elle était triste que son amie quitte le jeu. Au final, elles s’entendent bien, ce qui est une bonne chose parce que qu'il y a peu de monde qui corresponde à Laura dans ses délires, dans sa façon d'être. Et Barbara est la seule qui sorte un peu du lot. Mais je ne pense pas qu’elles peuvent rester amies après. Je pense que ce rapprochement a surtout été favorisé par le jeu et leur isolement dans la Maison. Peut-être seront-elles de simples copines, tout au plus…

Es-tu contente de rentrer dans la Maison ?

Je suis très contente, surtout de voir Laura parce que ça fait deux mois que je ne l’ai pas vue. Ça va me permettre de l’aider pour son jeu, lui donner des conseils pour aller jusqu’en finale. Je rentre moins pour moi-même que pour elle.

Tu n’as pas peur que ta présence mette les Habitants sur la piste de son secret ?

Non, je ne pense pas. On va la jouer intelligemment. C’est difficile de ne pas se parler. On établira une stratégie pour être discrètes. Nous sommes très fusionnelles donc il s’agira surtout de ne pas partir en fou rire et de ne pas montrer une complicité évidente. Ça va être compliqué mais il faudra être vigilant là-dessus.

Comment tu te sens à quelques heures de ton entrée dans la Maison ?

Je suis très excitée de rentrer. J’ai hâte de la voir, de pouvoir lui parler, de lui raconter plein de choses… Ça me fait bizarre : j’ai l’impression que ça fait une éternité qu’on ne s’est pas vues. Je suis trop contente et j'ai hâte.



