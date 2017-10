Secret Story 11 : EXCLU - « Je n'aurais jamais pu être amie avec Barbara »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Comment tu vas ?

Très bien. Je suis un petit peu déçue forcément d’être sortie, mais je vais bien. C’est le jeu, donc ça va, j’atterris.

Pas trop déboussolée d’être sortie maintenant ?

Un peu forcément car j’ai passé deux semaines dans la Maison et honnêtement c’est tellement intense que j’ai l’impression d’y être restée un mois, donc là je me pose plein de questions, j’ai des tas de choses en tête, mais ça va, je ne me sens pas mal donc c’est le principal.

Qu’est-ce que ces deux semaines au sein du jeu t’ont apportées ?

Ça m’a apporté plein de choses. Ça m’a appris qu'il fallait que je reste la même du début à la fin quoi qu’il arrive, qu’on t’aime ou qu’on ne t’aime pas. J'ai rencontré des personnes formidables. Même si je ne suis restée que deux semaines, je n’oublierai jamais cette aventure. C’est un truc énorme.

Pourquoi ça n’a pas collé avec Kamila et Barbara ?

J’ai été trop franche. J’ai dit ce que j’avais à dire. Ça n’a pas plu car je pense qu’elles l’ont pris à cœur tout simplement. Personnellement je n’ai rien à me reprocher. J’ai été honnête et je suis restée franche et c’est ça qui compte pour moi.

Dirais-tu que ton honnêteté t’as jouée des tours dans le Campus des Secrets ?

Oui, ça m’a été reproché. Je pense que ça n’à pas plu. Lorsque je suis arrivée, j’ai dis ses quatre vérités à Barbara. En ce qui concerne Kamila, je lui ai dit ce que je pensais. On me reproche d’avoir été franche...

Tu es rentrée dans la Maison avec Shirley et Benjamin quelques semaines après tout le monde. Comment s’est passée votre intégration ?

Plutôt bien. Avant la petite brouille que j’ai eu avec Shirley, je me suis bien entendue avec elle, mais je n’ai pas eu plus d’affinités que cela. Benjamin, c’est pareil. J’avais un peu de mal à le cerner dès le début et au final il m’a nominé donc je pense que de toute façon je n’aurais pas eu plus d’affinités avec lui. J’espère que Shirley ira le plus loin possible. Benjamin, c’est autre chose.

Tu sembles remontée après Benjamin...

Je l’ai un peu amer forcément. Après on est dans un jeu, je suis fair-play donc il n’y a pas de soucis. Je suis là pour jouer donc j’accepte de perdre et j’accepte aussi d’être nominée. Donc je ne lui en veux pas personnellement, je l’ai juste un peu amer ce qui est normal.

Tu aurais aimé aller encore plus loin dans le jeu ?

Bien sûr. J’aurais aimé aller le plus loin possible dans l’aventure. Je suis venue pour ça.

Y’a-t-il un garçon qui te faisait craquer dans la Maison ?

Non, absolument pas. Aucun des garçons n’étaient mon style. J’ai eu des affinités amicales avec certains garçons, mais amoureuse non pas du tout.

Est-ce que l’avis que tu te faisais de Barbara a changé aujourd’hui ?

Avec Barbara c’est un peu compliqué car lorsque je suis arrivée je lui ai balancé ses quatre vérités. Ensuite, j’ai pris le temps de la connaître lors de la soirée confession. Je me souviens lui avoir dit que ce n’était pas une personne méchante Je commençais à changer d’avis. Et puis il y a eu de nouveaux clashs avec Barbara et j’ai vu à quel point elle était hypocrite. Elle faisait comme si elle m’aimait bien et puis elle allait cracher dans mon dos, donc elle m’a énormément déçue. Dans le contexte du jeu, je pense qu’on n’aurait jamais pu être amies. On ne partage pas du tout les mêmes points de vue et les mêmes principes.

Avec qui t’es tu entendu dans la Maison ?

Je me suis bien entendue avec Laura. C’est quelqu’un de franc et du début à la fin elle m’a dit les choses en face. Elle n’est pas passée par quatre chemins. Même si au final c’est quelqu’un d’un peu froid, je l’ai beaucoup apprécié. J’ai beaucoup aimé Kamila également. C’est une personne que j’ai appris à connaître et je trouve qu’elle est vraiment gentille. Au final les habitants de la Maison ne sont pas méchants. Je suis contente de les avoir rencontrés. La personne avec qui ça ne l’a pas fait, c’est Barbara vraiment. Elle est exactement la même dans la maison qu’à la télévision.

Qui mérite selon toi, de remporter Secret Story ?

Je vois bien Noré gagner. Après, moi, personnellement j’aimerais bien que Shirley gagne. Je suis rentrée avec elle dans le jeu.

Le fait d’être rentrée à mi-parcours, est-ce un avantage ou un inconvénient selon toi ?

Je pense que ça a été les deux. Je dirais que ça a été un avantage dans la mesure où j’avais une vision extérieure sur eux. Mais je pense que ça a été un inconvénient car je suis arrivée longtemps après eux. Je savais tout d’eux et je pense que je leur ai fait peur.

Qu’est-ce qui est le plus dur à vivre dans la Maison ?

Le plus dur ce sont les clashs. A un moment donné je me suis retrouvée seule contre tous. Toutes les émotions sont décuplées. L’enfermement, le manque de proches... c’est compliqué à gérer. On n’a pas de repères.

Si tu devais résumer ton aventure en un mot...

Je dirais « Waou ».

Quels sont tes projets projets ?

Je ne peux pas en parler pour le moment. Vous verre...