Secret Story 11. EXCLU. La sœur de Noré : "Avec Kamila, ils ont frôlé la catastrophe"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Noré est-il fidèle à lui-même dans la Maison, des secrets ?

Oui. Parfois, je le trouve juste un peu frustré. Avec Kamila, ils ont l’habitude de beaucoup parler au quotidien. Là, ce n’est pas toujours évident. Ce qui peut être source de tensions. Mais je suis contente parce qu’avec Kamila, ils sont rerentrés dans le jeu. La première semaine, je trouvais qu’ils n’y étaient pas assez. Ils ont eu un coup de mou et ils se sont repris !

Noré a piqué une colère la semaine dernière, avez-vous eu peur pour son secret ?

Oh que oui ! A cause de sa mini crise, ils ont frôlé la catastrophe. Mais je crois que cela a aussi reboosté Noré. Il a encore plus les crocs. Il a eu peur. Il va se rattraper. Avec Kamila, ils ont tous les deux besoins d’attention. Dans la Maison, ils ont du mal à se rassurer mutuellement.

Qui est le plus jaloux des deux ?

Ils le sont tous les deux. Noré est juste plus expressif que Kamila. C’est le vrai marseillais. Ma belle sœur est peut-être plus discrète, plus dans la finesse.

Quelle est la limite qu’ils se sont fixés dans le jeu ?

Un petit bisou.

Comment Kamila réagirait-elle si la Voix demandait à Noré de se rapprocher d’une autre fille de la Maison ?

Elle trouverait ça suspect. Elle le sentirait venir. Kamila connait son mari par cœur !

Vous rappelez-vous de ce que Noré vous a dit sur Kamila la première fois où il vous en a parlé ?

Oui, il m’a dit : "J’ai rencontré une fille, elle est jeune mais elle est entrée dans mon cœur". Je lui ai simplement dit : "l’amour n’a pas d’âge". C’est son premier amour. Ils ne sont plus jamais quittés.

Kamila a-t-elle été facilement accepté dans la famille ?

Oui. Comme tout le monde Kamila a des défauts mais ils sont minimes. C’est une fille aussi belle à l’extrérieur qu’à l’intérieur. Elle est tellement simple qu’on oublie qu’elle est belle physiquement.

A quoi ressemble leur quotidien ?

Ils ont chacun leurs copains mais globalement ils ont le même groupe d’amis. Ils profitent de leur jeunesse tout en étant sérieux. Kamila est une fille indépendante. Elle n’attend pas mon frère pour faire des courses !

Pensez-vous qu’ils puissent tenir tout au long de l’aventure sans dévoiler leur secret ?

Oui, ils savent à quoi s’attendre. Ils se sont conditionnés avant de rentrer dans la Maison des secrets. Ils se doutaient que tout était possible.

Cette expérience va-t-elle encore solidifier leur couple ?

On l’espère. Secret Story, c’est fun, c’est comme un voyage. Après, ce n’est pas toujours simple. Il va falloir qu’ils résistent à ce manque de communication. Les femmes sont plus costauds que les hommes en la matière.

Etes-vous prête à devenir tata à la fin de l’aventure ?

J’ai hâte ! Ca serait bien. Après, il faut que jeunesse se fasse. Ils sont jeunes, ils ont encore envie d’en profiter et voyager. Mais je veux bien garder le bébé pendant ce temps-là (Rires)

Kamila et Noré, c'est jamais loin de l'autre. La preuve avec cette vidéo. Regardez...