Secret Story 11. (EXCLU) Nony : "je me dis que c'est le destin"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Est-ce que tu es déçu de ne pas intégrer la Maison des Secrets ?

Pour être honnête, je suis un peu déçu. Je me dis que c'est un mal pour un bien, que c'est le destin si je ne rentre pas dans cette maison et qu'autre chose m'attend.



Qu'est-ce que tu attendais de Secret Story ?

J'attendais de vivre une aventure inoubliable, je pensais rencontrer des personnes incroyables parce que c'est une expérience extraordinaire. Puis, j'avais envie de voir la maison de l'intérieur parce que je suis curieux. Et comme je suis artiste, je suis chanteur, je pense que ça peut être un tremplin, une mise en exposition non-négligeable. J'avais ce plan en tête.



Le public avait l'air heureux de te revoir sur scène à ta sortie, est-ce que ça te donne envie de refaire un peu de musique ?

J'étais super content de l'accueil du public. De la musique, j'en fais toujours, je n'ai jamais arrêté. C'est en cours.



Est-ce cet accueil t'as boosté ?

Encore plus !



Malgré tout, est-ce que tu vas suivre l'aventure ?

Oui, parce que j'ai envie de voir la tête des autres habitants et surtout de celle qui m'a éliminé. Je vais regarder, bien sûr. Où peut-on suivre tes actualités prochaines ? J'ai une page Facebook sur lequel je poste régulièrement, c'est "Nony Officiel" et puis mon Instagram, "Nony Music". Vous tapez Nony et puis vous pourrez me trouver un peu partout.