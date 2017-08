Secret Story 11 : EXCLU - Le premier secret de la saison dévoilé ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

J-3 avant le lancement de Secret Story 11. A cette occasion, MYTF1 vous propose de dénicher l'un des secrets en avant-première. Mais attention, car parmi cette liste non-exhaustive, un seul est le bon ! Il va donc falloir vous armer de patience, mais surtout d'une feuille et d'un crayon, pour noter l'ensemble des secrets proposés par la Voix. En onze saisons d'émission, les secrets n'ont pas manqué d'étonner, surprendre, choquer, troubler les téléspectateurs. Cette année encore, "les secrets des Habitants de la Maison des Secrets seront détonants et créeront la surprise". Et c'est Christophe Beaugrand qui le dit. D'autres nouveautés sont à prévoir, comme l'arrivée de Julien Geloën dans le Debrief. Pour cette nouvelle saison, la Maison se transforme en Campus des Secrets. Alors attendez-vous à une décoration prévue en conséquence... Découvrez sans plus tarder la (longue) liste des secrets de Secret Story 11. A vos marques, prêts, notez !

Je suis propriétaire d'un zoo

J'ai inventé l'aspirateur à crotte de nez

J'ai la phobie des chauves

J'ai subi 52 opérations chirurgicales

J'ai trois seins

J'ai vécu 10 ans dans un couvent

Je suis organisateur de combats de vers de terre

Je conserve les cheveux de mes ex

Je me suis échappé d'une secte

Je n'ai plus aucun poils sur le corps

Je ne me lave plus les mains depuis 1992

Je parle aux chevaux

Je suis allergique à l'eau

Je suis champion de France de ping-pong

Je suis escort boy la nuit et avocat le jour

Je suis la fille d'un ancien Président de la République

Je suis le petit copain d'un footballeur français

Je suis né aveugle et j'ai retrouvé la vue

Je suis une star sur les réseaux sociaux

Un jour, j'ai trouvé 1 franc par terre. Depuis, je suis milliardaire

Je suis le plus rapide du monde pour écrire des SMS

J'ai les pieds palmés

J'ai oublié 10 ans de ma vie

...

Secret Story, vendredi à 23h30 sur TF1 !