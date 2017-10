Secret Story 11 : Exclu Shirley : "Si on me traite de chaudière, je pète un câble"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Que disent tes amis de toi ?

Que j’ai l’air tout calme, gentille au début alors, qu’au final, j’ai un vrai fort caractère. Je m’énerve pour rien, je crie fort…

Que penses-tu de l'ambiance de la Maison ?

Bizarrement, je ne trouve pas que ça crie fort. C’est beaucoup plus calme que les autres années. Les candidats ne se défendent pas. Quand Barbara se fait traiter de chaudière, elle ne se défend pas. Si on me traite de chaudière, je m’énerve et je pète un câble.

Es-tu capable d’aller au clash ?

Je ne suis pas une fille méchante, mais si on s’attaque à moi, il peut y avoir grave du clash.

Que penses-tu de l’attitude de Barbara justement ?

Au début je la trouvais toute mignonne. Mais au final, elle n’a pas les mêmes valeurs que moi. Elle va se mettre toute nue devant les autres candidats, draguer à droite à gauche… Tout ce que je n’aime pas.

Avec qui penses-tu pouvoir t’entendre ?

Avec Alain. Il a beaucoup de qualités. Il est intelligent, gentil, joueur, stratège. Et il est beau en plus. Avec Laura également. Elle a un fort caractère mais au moins elle dit ce qu’elle pense. Elle n’est pas hypocrite.

Quel est le garçon qui te plait le plus ?

J’attends de rentrer dans la Maison. Je ne marche pas au physique.

Jordan, Bryan, c’est un peu les bons copains…

Oui, ça peut être des alliés. Il faut des gens funs, qui ne se prennent pas au sérieux.

Que penses-tu du couple Kamila et Noré ?

Kamila, je peux m’entendre avec elle car elle est calme et elle a du caractère en même temps. Noré, il a fait plein de choses dans l’aventure qui ne m’ont pas plu comme rompre les liens avec Charlène. Il a failli mettre en danger son secret. Il est égoïste, impulsif pour rien.

Comprends-tu que Charlène ait autant de peine à voir Benoit s’éloigner ?

Je me mets à sa place. Ca serait bien qu’elle morde un peu, réagisse. C’est un peu dommage. Benoit est infect avec elle.

Te sens-tu capable de dire à Benoit ses quatre vérités ?

Oui, tout à fait. Je suis quelqu’un de franc.

Est-ce un avantage ou un inconvénient de rentrer en cours de jeu ?

Un peu les deux. Un inconvénient car ils ont déjà créés des liens entre eux. Mais on peut bouleverser le jeu, créer notre propre stratégie. On connait les affinités, leur personnalité. On peut les brosser dans sens du poil.

