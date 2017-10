Secret Story 11 - Tanya fait le show dans Secret Story

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Tanya restera sans doute l’un des personnages les plus emblématiques de cette 11e saison de Secret Story. Et même si elle a quitté la Maison des Secrets la semaine dernière, elle n’en a pas pour autant terminé avec le programme, ni même avec ses anciens camarades. De retour sur le plateau du prime, la doyenne de l’aventure a fait le spectacle tout au long de la soirée.



Ainsi, aux côtés de Sarah et de Jaja de la saison 10 de Secret Story, elle a joué les juges auprès des trois nouveaux candidats qui ont fait leur entrée dans la Maison ce jeudi 12 octobre. Mais toujours aussi séductrice, la belle Tanya ne s’est pas contentée de poser quelques questions aux nouveaux. Elle a en effet tenté de séduire le beau Benjamin, l’un des nouveaux Habitants, et est même allée jusqu’à l’embrasser.



Mais Tanya ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. La Voix l’a ainsi autorisée à retourner dans la Maison quelques instants pour dire ses quatre vérités aux Habitants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas montrée très tendre avec certains. Si elle a déclaré à Jordan qu’elle espérait le voir gagner, elle a affirmé que Benoît était allé trop loin dans son jeu, qu’Alain devait sûrement avoir une part d’hypocrisie. Elle a également trouvé Noré très chevaleresque, elle a aussi insinué que Charlène aurait pu l’avoir déçue. En revanche, elle s’est contentée d’un « sans commentaire » pour Laura. Mais c’est avec Barbara que Tanya s’est montrée la plus vache et la plus revancharde.



Qui a dit que la vie s’arrêtait à partir d’un certain âge ? Toujours aussi dynamique, Tanya est avare de nouvelles expériences. Ainsi en plus de sa carrière de mannequin et de son passage dans Secret Story, Tanya se lance désormais dans la musique. Dans Le Débrief, Christophe Beaugrand avait déjà montré le premier clip de la chanteuse. Et bien, ce jeudi 12 octobre, Tanya a assuré le spectacle sur le plateau du prime en interprétant le premier titre de son album. Elle a ainsi chanté La Mariée toute de noir vêtue avec force et conviction et a mis le feu au plateau. Décidément, on n’a pas fini d’entendre parler de la charismatique et talentueuse Tanya Drouginska.



