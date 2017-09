Secret Story 11 : le fou rire de Laura et Barbara sur L'Homme flou (Bryan)

Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Oubliez le nom de Bryan. Depuis jeudi soir, le candidat de Secret Story 11 est désormais connu sous le nom de L'Homme flou ! Et ce depuis que La Voix a annoncé au jeune homme que son visage était flouté depuis l'inauguration du Campus des Secrets.

Si cette annonce a été un vrai coup dur pour lui, elle a beaucoup fait rire certains de ses camarades d'aventure, et notamment le duo Barbara/Laura. Ces dernières ont d'ailleurs été prises d'un gros fou rire en repensant à une séquence visionnée jeudi soir. Une vidéo dans laquelle on voyait Laura danser avec Bryan totalement flouté. "C'est chaud, il est à fond dans ça lui en plus", lance Laura. "Il se regarde dans la glace... Ça sert à rien chouchou", enchaîne Barbara qui lui glisse également que même s'il se met nu, "ils vont flouter le bas". "La danse, on ne voyait que toi", ajoute Barbara à sa complice. "A tout moment, je me prends un coup de flou dans la gueule", conclut Laura dans un grand éclat de rire.

Loin d'être amusé par ce "coup de flou" temporaire et très bien organisé par La Voix, Bryan a été complètement sonné par cette révélation. "Un mec superficiel comme moi qui est dans la fame et la célébrité à la L.A…. c'est pas facile à accepter", confiait-il d'ailleurs. Pour couronner le tout, il doit faire un choix difficile : quitter l'aventure maintenant pour révéler son visage au public ou continuer en restant flouté. Une deuxième option à double tranchant : s'il gagne Secret Story 11 il peut montrer son visage aux téléspectateurs de l'émission, s'il perd en cours de route, il est éliminé et sort sans montrer son visage.

Découvrez ci-dessous le fou rire de Barbara et Laura qui taquinent l'homme flou !