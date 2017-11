Secret Story 11 : En froid, Kamila et Barbara s'expliquent !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Hier, Barbara a fait son grand retour. Confinée dans la Tour de Contrôle durant 24 heures, elle a pu observer et analyser le comportement de ses camarades suite à son faux départ. En effet, l'éliminée du dernier prime, à savoir Shirley, a pu réintégrer le Campus des Secrets pour quelques heures supplémentaires afin de sonder les derniers Habitants encore en lice sur ce qu'ils pensent réellement de Barbara. Et les révélations n'ont d'ailleurs pas tardé à fleurir. Les Eagles, bien que surpris du retour de Shirley, semblent ravis de ne plus voir Barbara dans les parages et n'hésitent pas à dire tout le mal qu'ils pensent de son jeu. Barbara n'en perd pas une miette, elle sait qu'elle pourra revenir sur ses allégations lorsqu'elle réintégrera la Maison des Secrets.

Et ce moment est arrivé ! Si l'échange avec Kamila, Noré, Charlène et Benoît est tendu dans un premier temps, la jolie Marseillaise décide de s'isoler avec Barbara afin qu'elles puissent s'expliquer seule à seule. Les deux jeunes femmes se retrouvent donc dans la salle de bains. Les yeux dans les yeux, elles se disent absolument tout. « Énervée ou pas, je ne me serais pas permis de t'insulter gravement ! » lâche Kamila. Posément, Barbara déverse alors tout ce qu'elle a sur le cœur. À l'écoute, Kamila comprend bien évidemment la position de Barbara, mais elle ne va pas dans son sens pour autant. Néanmoins, la discussion reste courtoise, elle est même ponctuée par de petits regards complices. « Contente que tu sois revenue ! » conclura raisonnablement Kamila.

