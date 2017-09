Secret Story 11 : Grâce à Julie, Barbara a eu le droit de parler à sa meilleure amie

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

« T’es pas toute seule, je sais que t’as perdu sa meilleure amie. N’oublie pas pourquoi t’es là. Joue ». Ces quelques mots sont ceux de la meilleure amie de Barbara. En effet, grâce à Julie, la belle blonde a eu des nouvelles de ses proches. Après le prime, le téléphone de la maison des secrets sonne et au bout du fil, c’est sa meilleure amie. Après les larmes et la tristesse, vient donc le moment du sourire et des éclats de rire.

Le coup de fil à rebooster le moral de Barbara, un moral qui était au plus bas après un prime plus que mouvementé. « Le cadeau que m’a fait Julie m’a énormément plaisir, j’en avais grand besoin parce que ce n’était pas facile. Recevoir cet appel à ce moment-là, ça m’a fait grand bien », confie la jeune femme alors qu’elle est au confessionnal. Cet appel a également touché Laura. Parce que Barbara a perdu sa meilleure amie de Secret Story, elle estime comprendre la peine de la jeune femme. « je ressens la même chose par rapport à Marie, et je ne peux en parler à personne », se lamente la belle. Aussi, elle décide de faire un geste vers Barbara. Et d’enterrer la hache de guerre : « on a eu des différends mais ne reste pas toute seule, viens avec nous ».