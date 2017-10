Secret Story 11 – Le grand geste romantique d'Alain par amour pour Laura

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Alain est, depuis le début de Secret Story 11, l'un des candidats les plus joueurs. Et s'il a toujours réussi ses missions avec brio, aujourd'hui, le jeune homme a jeté l'éponge. Très épris de Laura, avec qui il est désormais en couple, Alain a décidé de faire passer l'amour avant le jeu.

Jusqu'ici, rien n'arrêtait Alain. Depuis le début de Secret Story 11, le candidat a relevé tous les défis donnés par la Voix. Il ne s'est jamais démonté, même devant les missions les plus difficiles ! Peu après son entrée dans la Maison des Secrets, le bel hidalgo a ainsi découvert qu'il devait convaincre les autres Habitants qu'il avait craqué pour Tanya, et ce malgré leur différence d'âge. D'abord décontenancé, Alain y est finalement allé à fond, embrassant même à plusieurs reprises la panthère de Secret Story pour faire croire à leur « relation ». Il a aussi tout donné quand les deux faux amoureux ont dû simuler une rupture. C'était chaud, c'était gros mais ses camarades n'y ont vu que du feu. Et ils sont une nouvelle fois tombés dans le panneau quand Alain et Laura ont prétendu être des ex.



Mais cette fois, Alain a dit stop. Le jeu a ses limites, celles de sont coeur. Jeudi dernier, lors de l'Hebdo, le jeune homme a reçu une nouvelle mission exceptionnelle de la Voix. Le candidat avait une semaine pour séduire Shirley. Les deux jeunes gens ont même profité d'un dîner romantique en tête-à-tête dans la Maison des Voisins. Mais pour Alain, le coeur n'y était pas. Ces derniers jours, le beau brun s'est en effet encore plus rapproché de Laura et a réalisé qu'il avait des sentiments pour cette dernière. Sentiments partagés ! Après des semaines à se tourner autour, Laura et Alain se sont finalement embrassés. Enfin. Et c'est désormais officiel, ils sont en couple ! Impossible donc pour Alain de poursuivre son opération séduction avec Shirley. Alors, avec l'accord de la pièce, le candidat a réuni les Habitants dans le salon pour leur annoncer qu'il était en mission exceptionnelle mais qu'il avait décidé de l'abandonner par amour pour Laura. Un geste romantique qui a ému toute la Maison des Secrets.



Alain a laissé parler son coeur mais ne va-t-il pas se faire rattraper par le jeu ?