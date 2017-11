Secret Story 11 – Gros clash entre Barbara et Shirley : laquelle des deux ment ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Un énorme clash a éclaté entre Barbara et Shirley à la veille de l'Hebdo de la semaine sur laquelle auront lieu les nominations. Il faut dire que ces nominations en direct sur le prime de ce soir rend les Habitants plutôt fébriles. Les stratégies vont bon train depuis quelques jours dans la Maison des Secrets. Chacun cherche à sauver sa tête pour éviter de se retrouver dans le Sas ce soir.



Si Marie et Laura tentent d'agir en douce pour essayer de sauver Alain et Barbara d'une éventuelle nomination, du côté de la chambre du bas, les stratégies s'enchaînent… Il faut dire que le clan des Eagles a à coeur de sauver « le soldat Jordan ». Ils espèrent donc mettre dans le sas des Habitants qu'ils estiment faibles pour être certain de voir leur camarade et ami revenir. En revanche, Marie a tenté de convaincre Barbara et Shirley de voter contre Charlène et Benoît. Mais Barbara, elle, était plutôt partie pour désigner Shirley à la place de Charlène. Quant à Shirley, elle refusait de toucher à cette dernière qui est sans doute sa seule alliée dans le jeu.



Mais à quelques heures des nominations, c'est le grand branle-bas de combat dans la Maison. Les Habitants se retrouvent tous réunis dans la chambre du haut pour une confrontation au sommet. En effet, Shirley a confié aux Eagles que Barbara avait l'intention de voter contre Kamila et Noré. Une information qui choque visiblement la principale intéressée qui réfute totalement ces propos. Alors que Shirley soutient que Barbara a bien tenu de tels propos, cette dernière s'emporte contre sa camarade. Elle l'accuse tout simplement de mentir effrontément. Très remontée, Barbara décide finalement de quitter la chambre, tandis que Shirley balance : « Il n'y a que la vérité qui blesse ! »



