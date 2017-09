Secret Story 11 : Gros clash entre Kamila et Laura

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Laura et Kamila. Pourtant très proches depuis le début de Secret Story 11, les deux candidates sont allées au clash. Une vive altercation qui a fait trembler les murs de la Maison des Secrets.

Il n'y a encore pas si longtemps, les Habitants dormant dans la chambre du bas ont fait le pacte de se serrer les coudes et de surtout pas s'entredéchirer afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Mais cette promesse semble avoir totalement volé en éclat. Le torchon brûle en effet entre Kamila et Laura. Les deux jeunes femmes étaient pourtant très proches depuis leur entrée dans la Maison des Secrets. Mais Laura a fait (sans le savoir) un faux-pas en se rapprochant un peu trop de Noré. Depuis, Kamila ne cachait pas avoir de plus en plus de mal à supporter sa camarade. Les constantes questions de Laura, le fait qu'elle se rapproche un peu trop de leur secret ou sa façon de coller Noré : tout chez la brune avait le don d'énerver Kamila. L'affrontement était donc inévitable entre ces deux forts caractères.



Pourtant, ce n'est pas la relation de Laura et Noré qui a finalement mis le feu aux poudres… et ce n'est pas Kamila qui s'en est prise à Laura mais l'inverse. Après avoir remis Barbara a sa place, la brune incendiaire a cette fois réglé ses comptes avec celle qu'on peut désormais appeler son ancienne amie. Lassée que Kamila parle de son physique, Laura est partie au quart de tour et a attaqué sa camarade. Sauf que Kamila ne s'est pas laissée intimider. Le ton est donc monté très vite et très haut entre les deux candidates. Face à leurs éclats de voix, les autres Habitants ont rapidement accouru pour les séparer, en vain ! Trop remontées, Laura et Kamila n'en finissent pas de se clasher.



Découvrez des images exclu de ce clash dans la vidéo ci-dessus avant de retrouver l'intégralité de la dispute entre Laura et Kamila dans la Quotidienne de lundi, à partir de 18h20 sur NT1.