Secret Story 11 : le gros coup de bluff d’Eddy et Aymeric Bonnery

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Les ami(e)s, je n'ai plus envie de vous cacher ce secret... Apres tellement de temps de réflexion et d'hésitation... JE vous dis TOUT !!!!!!!!!!⁉️ Je me suis acheté le château de mes RÊVES !!!!!! Un splendide accomplissement dans ma vie mais j'espère que son nom vous plaira autant que son intérieur... vous êtes prêts..? EDDYNGHAM Bien-sûr..." Voilà le message posté par Eddy (Secret Story 7) il y a quelques jours en légende d’un cliché le montrant devant une imposante bâtisse. Félicité par ses fans, Eddy a finalement révélé le pot aux roses ce week-end.

Après avoir publié un cliché le montrant devant une piscine qui donne envie de plonger dedans sans attendre, le complice d’Anaïs Camizuli dans Secret Story 7 a confirmé, dans un post Instagram, qu’il faut bien "se méfier des apparences" comme le dit si bien La Voix. "Bon allez… On fait tomber le masqueeeee. Cette énorme villa n'est pas la mienne ! Ahaha je vous ai bien eu", a-t-il écrit en glissant un peu plus loin le lien d’une émission télé. Eddy n’est apparemment pas le seul à avoir décidé de bluffer ses fans pour annoncer son nouveau projet. Aymeric Bonnery (Secret Story 8) a lui aussi annoncé sur Instagram qu’il venait "d’acheter le château de ses rêves." Un message qui est identique à celui d’Eddy. A-t-il lui aussi piégé ses fans ?





Bon allez.. on fait tombé le masqueeeee 💥💥💥 cette énorme villa 🏠 N'est pas la mienne ! Ahaha je vous ai bien eu 🙈😘 Mais sachez que #MTV vous prépare un truc de ouf pour son SUPER SHORE !! 🤐👍🏽 Une publication partagée par Compte Officiel Eddy (@eddyflowoff) le 9 Juin 2017 à 23h50 PDT