Secret Story 11 : la grosse déprime de Julie

Voilà déjà trois jours que Charles aquittéla Maison des Secrets et depuis ce départ, Julie broie du noir. La Parisienne n’arrive pas à surmonter sa peine et la séparation brutale alors qu’ils venaient d’officialiser leur relation. Benoît qui passait par là, voyant la détresse de la jolie brune décide de tenter de lui remonter le moral. Mais non, elle n’est pas seule. Bien sûr que ça ira mieux. Rien n’y fait, Julie déprime. Elle sent son odeur partout, elle le voit dans tous les coins du Campus. Et puis, elle n’a pas digéré la manière dont ils se sont quittés. Un « salut » et une tape sur le bras, ce n’était pas vraiment un au revoir.

« J’ai besoin de savoir comment il va, si le retour à la réalité, c’est bien passé », implore la jeune femme avant de rappeler qu’ils n’ont pas eu assez de temps. Elle conseille ensuite à Benoit de ne pas faire la même erreur qu’elle et de faire en sorte qu’il dise tout ce qu’il a à dire à Kamila, pour ne pas avoir à vivre avec un boulet sur les épaules si jamais elle venait à partir. Julie ne sait pas que Benoit et Kamila sont en mission, mais à la suite de cette discussion, il peut être certain que pour le moment, le plan marche comme sur des roulettes et qu’il n’y a aucun soupçon sur la véritable identité des couples de la maison des secrets. Le malheur des uns…