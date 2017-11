Secret Story 11 : La grosse frayeur d’Emilie Nef Naf (Secret Story 3) !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Certains événements ont de quoi effrayer. Et ce n’est pas Emilie Nef Naf qui va dire le contraire. La jeune femme, découverte dans Secret Story 3, a eu la peur de sa vie lundi dans les rues de Paris, comme elle l’a confié à ses fans sur Twitter. Et ce à cause d’un objet abandonné en pleine rue ce qui lui a fait penser au pire. "Je viens de partir en courant des Champs Élysées à cause d'un colis suspect devant le Fouquets #plusdepeurquedemal #ChampsElysees", a ainsi posté Emilie Nef Naf sur la toile après cette grosse frayeur.

L’ex-candidate de Secret Story 3, quitravaille désormais pour Endemol, a profité de son passage dans la capitale pour faire un détour sur le plateau de l’émission qui l’a fait connaître. Elle était ainsi l’invitée lundi soir du Debrief’ de Secret Story 11. Elle a d’ailleurs profité de son passage pour commenter le jeu de Laura et Marie et les réactions des autres habitants du Campus des Secrets qui sont menés en bateau par les deux meilleures amies. "Quand on est enfermés c'est différent, on croit tout ce qu'on voit. Peut-être que les gens y croient vraiment. Franchement, elles sont bonnes quand même, on ne va pas dire le contraire", a-t-elle affirmé.

"Moi qui l'ai vécu il y a très longtemps. Je me souviens, on avait le même secret, j'ai eu une fausse exclusion avec Jonathan à l'époque et on était dans une toute petite pièce. Et je croyais vraiment à tout ce que je voyais alors qu'ils étaient en train de jouer. J'y croyais, j'en pleurais même. Vanessa faisait des choses et je me disais : 'Elle est en train de me trahir alors que c'est mon amie.' Mais elle jouait", a-t-elle confié.

