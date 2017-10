Secret Story 11 – Grosse scène de ménage entre Kamila et Noré à cause de Laura

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Kamila n'a jamais vraiment porté Laura dans son coeur. Et même si depuis la semaine des binômes, les deux jeunes femmes, qui étaient alors liées l'une à l'autre, ont réussi à faire la paix, elles ne sont pas devenues copines pour autant. Alors, il n'est pas très étonnant de voir Kamila et Noré se prendre la tête à cause de la jolie brune.



Cette semaine, la Voix a décidé de mettre en compétition Laura contre le reste des Habitants. Ces derniers doivent s'efforcer de trouver le secret de leur camarade, tandis que la jeune femme doit impérativement défendre ce dernier et également mettre à jour celui de l'un des étudiants du Campus des Secrets. Noré s'est donc mis en tête de traquer, d'interroger et de guetter les réactions de Laura dans l'espoir d'y déceler une faille.



Mais Kamila ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Elle pense en effet que la méthode de son mari est inutile et donc vouée à l'échec. Elle sait pertinemment que Laura ne révèlera jamais rien… Et Kamila en sait quelque chose puisqu'elle l'a buzzée à plusieurs reprises sans aucun succès. Et même si Noré semble d'accord avec sa femme, il veut tout de même tenter sa chance. Aussi têtus l'un que l'autre, Noré et Kamila refusent de reconnaître leurs torts et montent dans les tours. Excédée, Kamila décide alors de quitter la pièce avant que cela ne s'envenime davantage...



Interloqués, les autres Habitants assistent à cette étonnante scène de ménage sans broncher. En mission cette semaine pour semer la zizanie dans la Maison des Secrets, Noré et Kamila se seraient-ils trop pris au jeu ?