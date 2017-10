Secret Story 11 – La guerre des clans est déclarée

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Les Eagles vont-ils se crasher en plein vol ? Les choses risquent en tout cas de se compliquer pour eux… A peine une semaine après leur entrée dans la Maison des Secrets, les Habitants dormant dans la chambre du bas s'étaient juré fidélité. Ils ont en effet rapidement compris que leur coup de coeur amical pouvait les aider à aller le plus loin possible dans l'aventure et peut-être même jusqu'en finale de Secret Story 11. Un clan était né, composé de Kamila, Charlène, Noré, Benoît, Jordan et Bryan. Depuis, ceux qui se sont surnommés les Eagles se serrent les coudes et, surtout, se concertent avant chaque nomination afin de se débarrasser de leurs adversaires. Même s'ils ont eux aussi connu des pertes, le clan de la chambre du bas a réussi à provoquer la chute de nombreux candidats en se mettant toujours d'accord sur les Habitants à envoyer dans le sas et grâce à leur supériorité numérique. Mais le règne des Eagles touche peut-être à sa fin.



Jusqu'ici, les Eagles étaient les seuls à vraiment jouer la stratégie. Mais les Habitants de la chambre du haut semblent en avoir assez de se laisser faire. La rébellion est en marche. Benjamin pousse en effet Laura, Barbara et Alain à former une alliance avec lui. Il faut qu'ils se mettent d'accord pour les prochaines nominations s'ils veulent avoir une chance de survivre face au clan adverse. Jordan étant déjà nominé, Benjamin propose d'envoyer d'autres grosses têtes – Kamila, Noré ou même Benoît – face à lui dans le sas. Ils seront ainsi sûrs de se débarrasser d'au moins une des têtes pensantes du clan adverse. Mais Laura n'est pas d'accord. Elle a peur qu'une telle attaque contre le coeur des Eagles provoque de lourdes représailles et qu'ils se retrouvent tous les quatre dans le sas la semaine prochaine. Même s'ils perdent un de leurs membres, les Aigles du Campus des Secrets seront en effet toujours en supériorité numérique. Et leur vengeance pourrait être terrible. Pour la brune incendiaire, il ne faut pas toucher au noyau dur du clan adverse, c'est-à-dire Kamila et Noré. Mieux vaut s'en prendre aux suiveurs, comme Charlène et Benoît, pour les affaiblir sans provoquer leur colère.



Alors qui de Benjamin ou Laura réussira à imposer sa stratégie au nouveau clan de la chambre du haut ?